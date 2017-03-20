Главная / Новости медицины и фармации Регулярное оздоровление в санаториях уменьшает риск обострения хронических заболеваний в 4 раза В Пятигорске завершила работу конференция по лечебно-оздоровительному туризму. На ней были обсуждены вопросы развития курортной медицины, рационального использования лечебных природных ресурсов, а также подготовки и переподготовки медицинских, фармацевтических и управленческих кадров в сфере здравоохранения. Ученые высказали ряд предложений для включения в государственную стратегию развития российских курортов, которая сейчас широко обсуждается.



Значимость курортов как «кузницы здоровья» населения России



Регулярное оздоровление в санаторных условиях позволяет в 4 раза уменьшить число обострений хронических заболеваний, в 2,5 раза снизить временную нетрудоспособность, и в 3 раза сократить расходы на лечение в поликлиниках, стационарах и выплаты по больничным листам. Такую статистику привели ученые из ФГБУ «Пятигорский государственный научно-исследовательский институт курортологии ФМБА России» в своем докладе на III Всероссийской научно-практическая конференции с международным участием «Современный туризм в лечебной и здравоохранительной деятельности». Мероприятие состоялось в конце прошлой недели в Пятигорском медико-фармацевтическом институте (ПМФИ).



Затраты, произведенные на санаторно-курортном этапе реабилитации больных и пострадавших вследствие травматизма, окупают себя в троекратном размере, а затраты на долечивание постинфарктных больных - в семикратном. С этой точки зрения курортное лечение и оздоровительный туризм следует рассматривать как важную государственную задачу по повышению уровня национального здоровья, а модернизацию курортно-оздоровительных учреждений как главный инструмент для достижения этой цели.



Данный доклад был подготовлен группой ученых во главе с директором ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, доктором медицинских наук, профессором, Заслуженным врачом РФ Натальей Ефименко и посвящен оценке рекреационных ресурсов территории Кавказских Минеральных Вод для санаторно-курортного лечения и лечебно-оздоровительного туризма.



В представленном документе особо было подчеркнуто преимущество использования природных лечебных факторов, которые выгодно отличаются безопасностью, доступностью, простотой дозирования, отсутствием побочных явлений и эффекта привыкания.



Современные научные исследования российских курортологов подтверждают, что санаторно-курортное лечение как универсальный метод мобилизации саногенетических (восстанавливающих) резервов организма имеет широчайшую направленность и показано не только для лечения хронических заболеваний, но и для восстановления здоровья здоровых лиц



В научных трудах Пятигорского государственного НИИ курортологии ФМБА России доказан выраженный первично профилактический эффект природных лечебных факторов и научно обосновано новое перспективное направление - превентивная курортология, которая является основой и научным фундаментом лечебно-оздоровительного туризма.



Также ученые-курортологи обозначили приоритетные направления в области научных исследований по развитию лечебно-оздоровительного туризма.



В частности, необходимо составить Государственный Реестр объектов лечебно-оздоровительного отдыха в РФ; создать программы лечебного оздоровления для различных категорий населения (бизнесменов, рабочих и служащих отдельных отраслей, детей, пенсионеров, жители эколого-неблагоприятных зон). Для повышения конкурентоспособности отрасли предложено разработать и внедрить стандарты системы качества медицинского обслуживания, лицензирования и стандартизации санаторно-курортных и туристических услуг.



Также в своих выступлениях многие ученые призвали рачительно относиться к природным лечебным факторам. С целью их рационального использования было предложено провести комплексную оценку возможностей городов-курортов, нагрузки на гидроминеральную и другие компоненты лечебно-оздоровительной базы.



Фото: Okunin / Shutterstock.com





Ключевые слова: В Пятигорске завершила работу конференция по лечебно-оздоровительному туризму. На ней были обсуждены вопросы развития курортной медицины, рационального использования лечебных природных ресурсов, а также подготовки и переподготовки медицинских, фармацевтических и управленческих кадров в сфере здравоохранения. Ученые высказали ряд предложений для включения в государственную стратегию развития российских курортов, которая сейчас широко обсуждается.Регулярное оздоровление в санаторных условиях позволяет в 4 раза уменьшить число обострений хронических заболеваний, в 2,5 раза снизить временную нетрудоспособность, и в 3 раза сократить расходы на лечение в поликлиниках, стационарах и выплаты по больничным листам. Такую статистику привели ученые из ФГБУ «Пятигорский государственный научно-исследовательский институт курортологии ФМБА России» в своем докладе на III Всероссийской научно-практическая конференции с международным участием «Современный туризм в лечебной и здравоохранительной деятельности». Мероприятие состоялось в конце прошлой недели в Пятигорском медико-фармацевтическом институте (ПМФИ).Затраты, произведенные на санаторно-курортном этапе реабилитации больных и пострадавших вследствие травматизма, окупают себя в троекратном размере, а затраты на долечивание постинфарктных больных - в семикратном. С этой точки зрения курортное лечение и оздоровительный туризм следует рассматривать как важную государственную задачу по повышению уровня национального здоровья, а модернизацию курортно-оздоровительных учреждений как главный инструмент для достижения этой цели.Данный доклад был подготовлен группой ученых во главе с директором ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, доктором медицинских наук, профессором, Заслуженным врачом РФ Натальей Ефименко и посвящен оценке рекреационных ресурсов территории Кавказских Минеральных Вод для санаторно-курортного лечения и лечебно-оздоровительного туризма.В представленном документе особо было подчеркнуто преимущество использования природных лечебных факторов, которые выгодно отличаются безопасностью, доступностью, простотой дозирования, отсутствием побочных явлений и эффекта привыкания.Современные научные исследования российских курортологов подтверждают, что санаторно-курортное лечение как универсальный метод мобилизации саногенетических (восстанавливающих) резервов организма имеет широчайшую направленность и показано не только для лечения хронических заболеваний, но и для восстановления здоровья здоровых лицВ научных трудах Пятигорского государственного НИИ курортологии ФМБА России доказан выраженный первично профилактический эффект природных лечебных факторов и научно обосновано новое перспективное направление - превентивная курортология, которая является основой и научным фундаментом лечебно-оздоровительного туризма.Также ученые-курортологи обозначили приоритетные направления в области научных исследований по развитию лечебно-оздоровительного туризма.В частности, необходимо составить Государственный Реестр объектов лечебно-оздоровительного отдыха в РФ; создать программы лечебного оздоровления для различных категорий населения (бизнесменов, рабочих и служащих отдельных отраслей, детей, пенсионеров, жители эколого-неблагоприятных зон). Для повышения конкурентоспособности отрасли предложено разработать и внедрить стандарты системы качества медицинского обслуживания, лицензирования и стандартизации санаторно-курортных и туристических услуг.Также в своих выступлениях многие ученые призвали рачительно относиться к природным лечебным факторам. С целью их рационального использования было предложено провести комплексную оценку возможностей городов-курортов, нагрузки на гидроминеральную и другие компоненты лечебно-оздоровительной базы.Ключевые слова: Пятигорск



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