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 Главная / Новости медицины и фармации

30.05.2017 15:47

Участие "Ново Нордиск" в развитии инвестиционной привлекательности российской фармацевтики

Состояние фармацевтической отрасли напрямую влияет на качество жизни населения, что делает ее развитие стратегическим приоритетом для правительства России. ФЦП «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности на 2013-2020 гг.» предполагает доведение к 2018 г. до 90% доли отечественных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых. В 2016 г. этот показатель составил почти 70%.

В целом отечественные препараты занимают 30% рынка в денежном выражении и 58% в натуральном. По данным Минпромторга, отечественная фармацевтическая промышленность в 2016 г. выросла на 20% (в 2015 г. рост составил 25%).

Объем частных инвестиций в фармацевтику за время реализации программы превысил 120 млрд рублей, а государственных вложений - 39 млрд рублей. Модернизировано более 30 отечественных компаний, привлечено более 50 млрд рублей в создание новых производств. К началу 2017 г. в рамках госпрограммы разработано и выведено на рынок 44 импортозамещающих и 2 инновационных лекарственных препарата, а также 65 импортозамещающих и 10 инновационных медицинских изделий.

До 2020 г. госпрограмма предполагает поддержку организации производства 132 лекарств из перечня ЖНВЛП и разработки 390 инновационных препаратов. В бюджете 2016 г. на ее реализацию было выделено 10,3 млрд рублей, в 2017-м предусмотрено 11,6 млрд рублей.

Очень важна роль создания фармацевтических кластеров в росте инвестиционной привлекательности отечественной фармотрасли и стимулировании в ней реализации политики   импортозамещения. В рамках реализации ФЦП идет процесс создания фармацевтических кластеров, включающих в себя производственные мощности, научно-исследовательские и образовательные центры, а также локализации производства импортных препаратов.

В настоящее время в России сформировано порядка 10 фармацевтических кластеров. Самые крупные из них - в Томской и Калужской областях. Они включают в себя более 11 тысяч сотрудников каждый. Инвестиции в различные формы локализации на территории РФ со стороны зарубежных фармацевтических компаний составили более 2 млрд - с 2013 г. ими открыто 20 производственных площадок.

Так, например, российский завод Ново Нордиск по производству современных инсулинов, инвестиции в который составили не менее 100 млн долларов США, успешно работает уже два года. Работа предприятия отвечает приоритетным задачам стратегии развития российской фармацевтической промышленности и Федеральной целевой программе «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года» и рассчитана на  дальнейшую перспективу по углублению локализации.

В рамках Петербургского международного экономического форума в  2016 г. было подписано соглашение между правительством Калужской области и датской фармацевтической компанией Novo Nordisk о расширении инвестиций в строительство  нового цеха по сборке предварительно заполненных шприц-ручек ФлексПен – результатом станет производство полного цикла современных инсулинов. Это позволит повысить доступность современных инсулинов для российских пациентов, а также будет стимулировать деятельность по развитию фармацевтической промышленности на территории Калужской области.

Экспертное мнение утверждает, что российская фармацевтика обладает существенным экспортным потенциалом. Так, по итогам 2016 г. объем экспорта фармацевтической продукции России составил $540 млн долл. США, что на 2% больше, чем годом ранее.




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