ВОЗ: курение ежегодно убивает более 7 млн человек В преддверии Всемирного дня без табака (отмечается ежегодно 31 мая)



Как подсчитали эксперты ВОЗ, табачные отходы содержат более 7 тыс. токсических химических веществ, включая канцерогены. В настоящее время ежедневно продается 10-15 млрд сигарет, таким образом, табачные отходы являются наиболее распространенным типом мусора во всем мире.



По прогнозам, к 2030 году смертность от курения



Ключевые слова: курение В преддверии Всемирного дня без табака (отмечается ежегодно 31 мая) Всемирная организация здравоохранения призвала к ужесточению мер по сокращению потребления табака. В ВОЗ подчеркивают, что ежегодно умирает более 7 млн человек по причинам, связанным с употреблением табачной продукции, а экономические потери населения и правительств превышают 1,4 трлн долларов.Как подсчитали эксперты ВОЗ, табачные отходы содержат более 7 тыс. токсических химических веществ, включая канцерогены. В настоящее время ежедневно продается 10-15 млрд сигарет, таким образом, табачные отходы являются наиболее распространенным типом мусора во всем мире.По прогнозам, к 2030 году смертность от курения возрастет до 8 млн человек . Табакокурение является самой значимой предотвращаемой причиной смертности населения во всех странах. Сейчас в мире проживает 1,1 млрд курильщиков старше 15 лет, 80% из них проживает в странах с низким и средним уровнем ВВП.Ключевые слова: ВОЗ









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ВОЗ: курение ежегодно убивает более 7 млн человек Эксперты ВОЗ подсчитали, что ежегодно умирает более 7 млн человек по причинам, связанным с употреблением табачной продукции, а экономические потери населения и правительств превышают 1,4 трлн долларов.

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