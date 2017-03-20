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 Главная / Новости медицины и фармации

30.05.2017 15:37

ВОЗ: курение ежегодно убивает более 7 млн человек

В преддверии Всемирного дня без табака (отмечается ежегодно 31 мая) Всемирная организация здравоохранения призвала к ужесточению мер по сокращению потребления табака. В ВОЗ подчеркивают, что ежегодно умирает более 7 млн человек по причинам, связанным с употреблением табачной продукции, а экономические потери населения и правительств превышают 1,4 трлн долларов.

Как подсчитали эксперты ВОЗ, табачные отходы содержат более 7 тыс. токсических химических веществ, включая канцерогены. В настоящее время ежедневно продается 10-15 млрд сигарет, таким образом, табачные отходы являются наиболее распространенным типом мусора во всем мире.

По прогнозам, к 2030 году смертность от курения возрастет до 8 млн человек. Табакокурение является самой значимой предотвращаемой причиной смертности населения во всех странах. Сейчас в мире проживает 1,1 млрд курильщиков старше 15 лет, 80% из них проживает в странах с низким и средним уровнем ВВП.

Ключевые слова: ВОЗ, курение


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30.05.2017 15:37

ВОЗ: курение ежегодно убивает более 7 млн человек

Эксперты ВОЗ подсчитали, что ежегодно умирает более 7 млн человек по причинам, связанным с употреблением табачной продукции, а экономические потери населения и правительств превышают 1,4 трлн долларов.

30.05.2017 14:15

«НоваМедика» приступила к строительству завода в рамках партнерства с Pfizer

В «Ворсино» Калужской области дан старт строительству завода по производству инъекционных препаратов в рамках партнерства с компанией Pfizer, которая стала инвестором строительства завода и передала «НоваМедике» права на производство и коммерциализацию более 30 ЛС.

30.05.2017 13:40

Novartis может распродать активы стоимостью 50 млрд долларов

В преддверии возможных сделок инвесторы фармпроизводителя выражают беспокойство, что собранные средства могут быть направлены на финансирование приобретения малоприбыльной компании.

30.05.2017 12:20

Минпромторг и Минздрав наладят диалог между фармпроизводителями и пациентами

Минпромторг совместно с Минздравом намерены обязать фармкомпании обсуждать с объединенными пациентскими организациями запланированную к выпуску продукцию, необходимость конкретных препаратов. В какой форме может быть закреплена новая норма, чиновники пока сказать не могут.

30.05.2017 11:04

«Юлмарт» вместе с «Эркфарм» создадут площадку для онлайн-заказа лекарств

«Юлмарт» и ГК «Эркафарм» планируют запустить маркетплейс «Ю-Фарма»: на сайте «Юлмарта» будет создан раздел, объединяющий более 10 тыс. наименований лекарственных препаратов.

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