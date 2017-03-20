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 Главная / Новости медицины и фармации

30.05.2017 14:15

«НоваМедика» приступила к строительству завода в рамках партнерства с Pfizer

Российская фармацевтическая компания «НоваМедика» запустила строительство завода по производству стерильных инъекционных препаратов в рамках своей долгосрочной стратегии по локализации в России инновационных лекарственных препаратов и технологий их разработки и производства.

Завод будет построен на территории индустриального парка «Ворсино» в Калужской области в рамках долгосрочного партнерства с компанией Pfizer, которая стала инвестором строительства завода и передала «НоваМедике» права на производство и коммерциализацию портфеля из более 30 жизненно важных лекарственных препаратов (инъекционные формы), треть из которых сейчас не выпускается в России. Портфель включает в себя препараты для лечения тяжелых бактериальных и грибковых инфекций, сердечно-сосудистых, воспалительных и онкологических заболеваний.

Планируемая мощность завода – более 38,5 млн единиц продукции (ампул и флаконов) в год. Общая площадь строений производственных и вспомогательных зданий и сооружений составит около 23 000 кв. м. Производственное подразделение завода представлено участками по выпуску стерильных инъекционных препаратов: лиофилизатов и растворов во флаконах и ампулах. Также имеется возможность дальнейшего расширения производства под востребованные формы выпуска инъекционной продукции: преднаполненные шприцы, флаконы-капельницы, одноразовые пакеты для инфузии. Проект включает создание изолированных блоков для производства стандартных и цитостатических препаратов.

Завершить строительство завода и оснастить его оборудованием, подготовив к эксплуатации, планируется в 2020 году.

Ключевые слова: НоваМедика, Pfizer, импортозамещение


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