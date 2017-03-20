Novartis может распродать активы стоимостью 50 млрд долларов Руководство компании Novartis рассматривает возможность продажи активов на сумму около 50 млрд долларов. В преддверии возможных сделок инвесторы фармпроизводителя выражают беспокойство, что собранные средства могут быть направлены на финансирование приобретения малоприбыльной компании, информирует



По данным информационного агентства, исполнительный директор Novartis Джо Хименес (Joe Jimenez) оценил бизнесы по производству хирургических изделий и контактных линз Alcon (входит в Novartis) в 25-35 млрд долларов. Продажа акций Roche и совместного предприятия с GlaxoSmithKline может принести Novartis 14 млрд и 10 млрд долларов, соответственно.



В 2011 году Novartis закрыла крупную сделку по покупке производителя офтальмологической продукции Alcon за 52 млрд долларов. Однако успехи этой компании на рынке в течение последних лет крайне скромные – в 2016 году руководство Novartis даже задумалось



Акционеры Novartis настороженно отнеслись к возможности продажи крупных активов, так как вырученные средства могут быть направлены на финансирование неприбыльной сделки по покупке новой компании, как это произошло с Alcon.



Ключевые слова: Руководство компании Novartis рассматривает возможность продажи активов на сумму около 50 млрд долларов. В преддверии возможных сделок инвесторы фармпроизводителя выражают беспокойство, что собранные средства могут быть направлены на финансирование приобретения малоприбыльной компании, информирует Reuters По данным информационного агентства, исполнительный директор Novartis Джо Хименес (Joe Jimenez) оценил бизнесы по производству хирургических изделий и контактных линз Alcon (входит в Novartis) в 25-35 млрд долларов. Продажа акций Roche и совместного предприятия с GlaxoSmithKline может принести Novartis 14 млрд и 10 млрд долларов, соответственно.В 2011 году Novartis закрыла крупную сделку по покупке производителя офтальмологической продукции Alcon за 52 млрд долларов. Однако успехи этой компании на рынке в течение последних лет крайне скромные – в 2016 году руководство Novartis даже задумалось о возможности продажи Alcon. Также была проведена реструктуризация Alcon со сменой руководства. Решение было принято после падения на 13% продаж офтальмологической продукции Alcon в последнем квартале 2015 года.Акционеры Novartis настороженно отнеслись к возможности продажи крупных активов, так как вырученные средства могут быть направлены на финансирование неприбыльной сделки по покупке новой компании, как это произошло с Alcon.Ключевые слова: Novartis









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