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 Главная / Новости медицины и фармации

30.05.2017 12:27

Новое в программе III Российского конгресса лабораторной медицины (11-13 октября 2017, 75 пав. ВДНХ).

Междисциплинарная научная конференция «Аутоиммунные заболевания и иммунодефицитные заболевания».

В рамках конференции, которая состоится в новом зале Конгресса – зале «Насоновой», названном в честь Насоновой Валентины Александровны (6 июля 1923 - 2 февраля 2011) – советского и российского ревматолога, будут рассмотрены темы:

• Патология гемостаза при аутоиммунных заболеваниях, в том числе у беременных
• Иммунодефициты в практике врача
• Мониторинг терапии генно-инженерными биологическими препаратами
• Диагностика и лечение миопатического синдрома
• Рациональная глюкокортикоидная терапия и метаболические осложнения аутоиммунных заболеваний
• Микробиота, пищевая непереносимость и нутрицевтика при аутоиммунных заболеваниях
• Вопросы внесения лабораторных тестов на аутоиммунные заболевания в ОМС
• Новое в лабораторной диагностике аутоиммунных заболеваний
• Дифференциальная диагностика аутоиммунного и инфекционного воспаления
• Кожные заболевания аутоиммунных заболеваний

Хэдлайнерами секции выступят:

Насонов Евгений Львович, д.м.н., профессор, академик РАМН, директор ФГБУ «НИИР имени В. А. Насоновой» РАМН, заведующий кафедрой ревматологии ФППО Московской медицинской академии им. И. М. Сеченова, Москва.

Румянцев Александр Григорьевич, д.м.н., профессор, академик РАН и РАМН, генеральный директор ФГБУ «Национальный научно-практический центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева» МЗ РФ, главный внештатный детский специалист-гематолог МЗ РФ, президент Национального общества детских гематологов и онкологов, Москва.

Парфенов Асфольт Иванович, д.м.н., профессор, руководитель отдела патологии кишечника Московского Клинического Научного Центра (МКНЦ), ЦНИИ гастроэнтерологии, Москва.

Приглашаем принять участие в III Российском конгрессе лабораторной медицины - главном профессиональном событии, объединяющем все лабораторное сообщество страны!

www.congress.fedlab.ru
+7 (499) 348 21 06

Ключевые слова: анонс


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