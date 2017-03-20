Минпромторг и Минздрав наладят диалог между фармпроизводителями и пациентами

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Главная / Новости медицины и фармации
30.05.2017 12:20
Минпромторг и Минздрав наладят диалог между фармпроизводителями и пациентамиМинпромторг совместно с Минздравом прорабатывает возможность обязать производителей лекарств советоваться с объединенными пациентскими организациями о выпуске продукции, необходимости конкретных препаратов на рынке и их форме, сообщают «Известия».
По словам члена общественного совета при Минздраве Юрия Жулева, производители, когда разрабатывают препараты, должны общаться с пациентами, принимая во внимание их пожелания, в том числе по комплектации и удобству в применении. «Компания-производитель на самых ранних этапах должна начать информировать пациентское сообщество о перспективах и возможностях лекарства. Потом информировать о прохождении клинических исследований. Далее, при запуске препаратов, приглашать на завод для ознакомления с процессом производства, отвечать на вопросы, согласовать очень больной вопрос — комплектацию. Она должна быть удобна для применения», — рассказал Юрий Жулев.
В Минпромторге подтвердили «Известиям» работу над идеей. В какой форме может быть закреплена новая норма, чиновники пока сказать не могут — этот вопрос еще прорабатывается. В министерстве сказали, что считают важной задачей укрепление диалога между производственным бизнесом, профессиональным медицинским сообществом и объединениями пациентов.
Ключевые слова: Минпромторг, Минздрав
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