Минпромторг и Минздрав наладят диалог между фармпроизводителями и пациентами Минпромторг совместно с Минздравом прорабатывает возможность обязать производителей лекарств советоваться с объединенными пациентскими организациями о выпуске продукции, необходимости конкретных препаратов на рынке и их форме,



По словам члена общественного совета при Минздраве Юрия Жулева, производители, когда разрабатывают препараты, должны общаться с пациентами, принимая во внимание их пожелания, в том числе по комплектации и удобству в применении. «Компания-производитель на самых ранних этапах должна начать информировать пациентское сообщество о перспективах и возможностях лекарства. Потом информировать о прохождении клинических исследований. Далее, при запуске препаратов, приглашать на завод для ознакомления с процессом производства, отвечать на вопросы, согласовать очень больной вопрос — комплектацию. Она должна быть удобна для применения», — рассказал Юрий Жулев.



В Минпромторге подтвердили «Известиям» работу над идеей. В какой форме может быть закреплена новая норма, чиновники пока сказать не могут — этот вопрос еще прорабатывается. В министерстве сказали, что считают важной задачей укрепление диалога между производственным бизнесом, профессиональным медицинским сообществом и объединениями пациентов.



Ключевые слова: Минздрав Минпромторг совместно с Минздравом прорабатывает возможность обязать производителей лекарств советоваться с объединенными пациентскими организациями о выпуске продукции, необходимости конкретных препаратов на рынке и их форме, сообщают «Известия» По словам члена общественного совета при Минздраве Юрия Жулева, производители, когда разрабатывают препараты, должны общаться с пациентами, принимая во внимание их пожелания, в том числе по комплектации и удобству в применении. «Компания-производитель на самых ранних этапах должна начать информировать пациентское сообщество о перспективах и возможностях лекарства. Потом информировать о прохождении клинических исследований. Далее, при запуске препаратов, приглашать на завод для ознакомления с процессом производства, отвечать на вопросы, согласовать очень больной вопрос — комплектацию. Она должна быть удобна для применения», — рассказал Юрий Жулев.В Минпромторге подтвердили «Известиям» работу над идеей. В какой форме может быть закреплена новая норма, чиновники пока сказать не могут — этот вопрос еще прорабатывается. В министерстве сказали, что считают важной задачей укрепление диалога между производственным бизнесом, профессиональным медицинским сообществом и объединениями пациентов.Ключевые слова: Минпромторг









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Минпромторг и Минздрав наладят диалог между фармпроизводителями и пациентами Минпромторг совместно с Минздравом намерены обязать фармкомпании обсуждать с объединенными пациентскими организациями запланированную к выпуску продукцию, необходимость конкретных препаратов. В какой форме может быть закреплена новая норма, чиновники пока сказать не могут.

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