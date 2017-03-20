BIOCAD открывает факультет молекулярной и клеточной биотехнологии

1 июля 2017 года биотехнологическая компания BIOCAD начинает набор студентов, заинтересованных в развитии в сфере современных биотехнологий, на новый факультет. Он открывается на базе Пущинского государственного естественно-научного института наукограда «Пущино».



Новая магистерская образовательная программа предназначена для выпускников вузов, уже получивших базовое высшее образование в сфере биологии или медицины. Двухгодичное обучение в ПущГЕНИ для наиболее успешных претендентов возможно на бюджетной основе. Студенты будут углубленно изучать генетику, генетическую и клеточную инженерию, осваивать современные аналитические методы в молекулярной биологии. Прием заявлений на обучение начинается 1 июля. Желающим предстоит сдача вступительного экзамена по биологии и прохождение мотивационного интервью со специалистами компании BIOCAD. Двухгодичное обучение будет происходить только в очной форме.



Лекции будут читать опытные исследователи-практики — сотрудники компании BIOCAD, а ее лаборатории станут полигоном для проведения научных экспериментов и реализации актуальных научных проектов будущих магистров. Результаты работ будут представляться в научных публикациях в российских и зарубежных журналах с высоким индексом цитируемости. Во время учебы студенты смогут участвовать в российских и международных конференциях.



Зарубежные компании вкладывают в перспективные проекты и исследования до 70% всех средств. Сегодня в России на долю бизнеса приходится не более 30% всех инвестиций в науку и образование, остальные 70% остаются за государством. Между тем на практике доказано, что максимально эффективное развитие сферы R&D возможно только при преобладании частных инвестиций. Компания BIOCAD решила пойти именно по этому пути и начать свое движение по нему с грамотно выстраиваемых процессов обучения молодых специалистов в области биотехнологий.



По словам вице-президента по HR компании BIOCAD Александры Глазковой, привлечение перспективных ученых – это стратегическая основа развития компании. «Исследовательские кадры обеспечивают нашу научно-технологическую базу, поэтому работа с талантливыми молодыми специалистами является одним из основных направлений кадровой политики BIOCAD. Но дело здесь не только в том, чтобы выбрать лучших для себя. Вкладываясь в общероссийские образовательные проекты, BIOCAD создает благоприятную среду для появления, роста и формирования истинных талантов, которые в обозримом будущем станут локомотивами отечественной науки и технологий», - объясняет Александра Глазкова.



Такой подход обеспечивает реализацию потребностей не только бизнес-структур, но и простых людей. Институт современных медиа провел опрос, в ходе которого выяснилось, что 58% жителей России хотели бы, чтобы их дети работали в науке или наукоемких отраслях экономики.



Новый факультет в наукограде «Пущино» - первый полномасштабный проект BIOCAD в сфере высшего образования. Опыт подготовки молодых специалистов у компании уже есть. В 2012 году на базе Санкт-Петербургской химико-фармацевтической академии открыта кафедра технологии рекомбинантных белков.



Кроме того, компания известна своими образовательными проектами для школьников. С 2015 года специалисты BIOCAD читают курс «Биомедицинская информатика» в физико-математическом лицее Жореса Алферова. Летом 2016 года исследователи R&D центра компании курировали две команды-участницы смены Big Data в образовательном центре «Сириус».



Аналогичный проект будет реализован и в 2017 году. Кроме этого BIOCAD уже несколько лет осуществляет финансовую поддержку талантливых детей — участников международных и российских научных соревнований, а также проводит экскурсии по своим лабораториям для учащихся специализированных школ.



