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 Главная / Новости медицины и фармации

30.05.2017 11:04

«Юлмарт» вместе с «Эркфарм» создадут площадку для онлайн-заказа лекарств

«Юлмарт» и ГК «Эркафарм» подписали соглашение о сотрудничестве в области онлайн-продаж. Стороны планируют запустить маркетплейс «Ю-Фарма»: на сайте «Юлмарта» будет создан раздел, объединяющий более 10 тыс. наименований лекарственных препаратов, пишет «КоммерсантЪ».
  
В соответствии с соглашением, управлять ассортиментом будет «Эркафарм», «Юлмарт» «предоставит экспертизу в IT и сопровождении покупателей». Клиенты смогут оформить заказ онлайн, а оплатить и получить покупку — в аптеках сети «Озерки», где оборудуют специальные окна выдачи. Запуск маркетплейса намечен на третий квартал 2017 года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Затем партнеры планируют продолжить сотрудничество в Москве и других регионах. Всего «Эркафарм» управляет более чем 350 аптеками в 12 регионах РФ.

Дистанционная продажа лекарств в России пока запрещена, поэтому их приходится выдавать в аптеках. В случае легализации преимущество на этом рынке получат участники, успевшие протестировать спрос интернет-аудитории, считают эксперты.

Ранее, в марте 2017 года, аналогичный проект запустили Ozon и группа «36,6». Покупатель выбирает товары партнера на сайте Ozon, а получает в ближайшей к дому или работе аптеке, уточняет гендиректор Ozon Дэнни Перекальски. В сети партнера 1755 точек. «Проект оцениваем как очень успешный: с первых дней покупатели реагировали очень позитивно, сейчас речь идет о нескольких сотнях заказов каждый день»,— сообщил господин Перекальски.

Каждые сутки по России онлайн-аптеки получают около 20 тыс. заказов на лекарства, оценивали в Data Insight. Этот рынок ожидает «взрывной рост продаж в ближайшие год-два», считает сооснователь Data Insight Федор Вирин. Принятие законопроекта, разрешающего онлайн-продажу медицинских препаратов, по его прогнозу, этот рост ускорит. «60% продаж аптек обеспечивают больные хроническими заболеваниями, которые приобретают одно и то же лекарство или их группу из года в год. Им важна поставка вовремя и цена. Интернет-заказ через розничную аптеку для них — идеальная история»,— считает Федор Вирин. По его словам, онлайн-продажи лекарств через аптеки сдерживает только плохое знание потребителями этой возможности.

Ключевые слова: Юлмарт, Эркафарм, онлайн-аптеки


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