30.05.2017 11:04
|Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения
|
Вход на сайт
Вакансии
20.03.2017
"Косметик Систем" - Помощница в мед.центр
07.03.2017
АОК "Торговый дом Аллерген" - Специалист по регистрации лекарственных средств и медицинских изделий
21.02.2017
"Лучший персонал" - Специалист по валидации
Поиск лекарств
|
Главная / Новости медицины и фармации
30.05.2017 11:04
«Юлмарт» вместе с «Эркфарм» создадут площадку для онлайн-заказа лекарств«Юлмарт» и ГК «Эркафарм» подписали соглашение о сотрудничестве в области онлайн-продаж. Стороны планируют запустить маркетплейс «Ю-Фарма»: на сайте «Юлмарта» будет создан раздел, объединяющий более 10 тыс. наименований лекарственных препаратов, пишет «КоммерсантЪ».
В соответствии с соглашением, управлять ассортиментом будет «Эркафарм», «Юлмарт» «предоставит экспертизу в IT и сопровождении покупателей». Клиенты смогут оформить заказ онлайн, а оплатить и получить покупку — в аптеках сети «Озерки», где оборудуют специальные окна выдачи. Запуск маркетплейса намечен на третий квартал 2017 года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Затем партнеры планируют продолжить сотрудничество в Москве и других регионах. Всего «Эркафарм» управляет более чем 350 аптеками в 12 регионах РФ.
Дистанционная продажа лекарств в России пока запрещена, поэтому их приходится выдавать в аптеках. В случае легализации преимущество на этом рынке получат участники, успевшие протестировать спрос интернет-аудитории, считают эксперты.
Ранее, в марте 2017 года, аналогичный проект запустили Ozon и группа «36,6». Покупатель выбирает товары партнера на сайте Ozon, а получает в ближайшей к дому или работе аптеке, уточняет гендиректор Ozon Дэнни Перекальски. В сети партнера 1755 точек. «Проект оцениваем как очень успешный: с первых дней покупатели реагировали очень позитивно, сейчас речь идет о нескольких сотнях заказов каждый день»,— сообщил господин Перекальски.
Каждые сутки по России онлайн-аптеки получают около 20 тыс. заказов на лекарства, оценивали в Data Insight. Этот рынок ожидает «взрывной рост продаж в ближайшие год-два», считает сооснователь Data Insight Федор Вирин. Принятие законопроекта, разрешающего онлайн-продажу медицинских препаратов, по его прогнозу, этот рост ускорит. «60% продаж аптек обеспечивают больные хроническими заболеваниями, которые приобретают одно и то же лекарство или их группу из года в год. Им важна поставка вовремя и цена. Интернет-заказ через розничную аптеку для них — идеальная история»,— считает Федор Вирин. По его словам, онлайн-продажи лекарств через аптеки сдерживает только плохое знание потребителями этой возможности.
Ключевые слова: Юлмарт, Эркафарм, онлайн-аптеки
Последние новости
|
Мероприятия
Подписка
Подписка
Реклама
Для смартфона
Читайте новости и статьи в своем смартфоне или планшете.