STADA начинает экспериментальную маркировку лекарств ООО «Хемофарм» (г. Обнинск, входит в Группу компаний STADA) начало экспериментальную маркировку производимых лекарственных средств. Технология внедрена в рамках государственной инициативы по созданию мониторинговой системы оборота медикаментов, в которой участвует STADA.



В качестве первого препарата для нанесения уникального серийного номера в виде DataMatrix-кода было выбрано противовоспалительное средство «Мелоксикам ШТАДА».



В рамках внедрения системы нанесения маркировки на заводе в Обнинске было установлено новое производственное оборудование из Германии. Его включение в существующую IT-инфраструктуру позволило обеспечить корректную работу в рамках единого промышленного контура. Параллельно проводилось обучение и валидация персонала для работы на новом высокотехнологичном оборудовании. Полный комплекс подготовки и проведения работ занял всего несколько месяцев.



"Во многом благодаря тому, что компания STADA обладает большим опытом работы по технологии 2D-кодирования на рынке Германии, мы с самого начала активно включились в разработку системы индивидуальной маркировки в России. Опыт наших коллег позволил запустить процесс в максимально короткий срок. В рамках пилотного проекта мы будем наносить код на нескольких препаратах из Перечня ЖНВЛП, которые производятся на заводе «Хемофарм» в Обнинске," — прокомментировал Дмитрий Ефимов, старший вице-президент STADA AG, генеральный директор АО «Нижфарм».



Новая маркировка в ближайшем будущем позволит определить путь перемещения любой отдельно взятой пачки от завода до конечного потребителя.













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