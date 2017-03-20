Для борьбы с лихорадкой Эбола в Конго применят экспериментальную вакцину Правительство Конго согласилось с использованием экспериментальной вакцины против лихорадки Эбола в рамках борьбы со вспышкой инфекционного заболевания. Власти подчеркнули, что не имеют ничего против проведения исследований вакцины на территории страны, пишет



В настоящее время на рынке нет зарегистрированной вакцины против лихорадки Эбола, но во Всемирной организации здравоохранения заявили, что существует перспективная разработка, которая будет использоваться в Конго.



В середине мая стало известно о вспышке в Конго лихорадки Эбола. К сегодняшнему дню лабораторное подтверждение получили 2 случая инфицирования, еще 18 остаются подозреваемыми, трое пациентов скончались. Пока неясно, при каких обстоятельствах была заражена первая жертва вируса. Предыдущие вспышки лихорадки Эбола были вызваны контактами с инфицированным мясом лесной дичи.



Именно в Конго вирус лихорадки Эбола был впервые выделен в 1976 году. С тех пор в стране был зарегистрирован ряд вспышок заболеваемости, однако они не получали сильного распространения. Наиболее масштабная эпидемия лихорадки Эбола произошла чуть более года назад на Западе Африки. Тогда жертвами вирусного заболевания стали 11,3 тыс. человек в Гвинее, Сьерра-Леоне и Либерии.



Ключевые слова: лихорадка Эбола, ВОЗ Правительство Конго согласилось с использованием экспериментальной вакцины против лихорадки Эбола в рамках борьбы со вспышкой инфекционного заболевания. Власти подчеркнули, что не имеют ничего против проведения исследований вакцины на территории страны, пишет MedicalXpress В настоящее время на рынке нет зарегистрированной вакцины против лихорадки Эбола, но во Всемирной организации здравоохранения заявили, что существует перспективная разработка, которая будет использоваться в Конго.В середине мая стало известно о вспышке в Конго лихорадки Эбола. К сегодняшнему дню лабораторное подтверждение получили 2 случая инфицирования, еще 18 остаются подозреваемыми, трое пациентов скончались. Пока неясно, при каких обстоятельствах была заражена первая жертва вируса. Предыдущие вспышки лихорадки Эбола были вызваны контактами с инфицированным мясом лесной дичи.Именно в Конго вирус лихорадки Эбола был впервые выделен в 1976 году. С тех пор в стране был зарегистрирован ряд вспышок заболеваемости, однако они не получали сильного распространения. Наиболее масштабная эпидемия лихорадки Эбола произошла чуть более года назад на Западе Африки. Тогда жертвами вирусного заболевания стали 11,3 тыс. человек в Гвинее, Сьерра-Леоне и Либерии.Ключевые слова: Конго









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Для борьбы с лихорадкой Эбола в Конго применят экспериментальную вакцину Правительство Конго согласилось с использованием экспериментальной вакцины против лихорадки Эбола в рамках борьбы со вспышкой инфекционного заболевания.К сегодняшнему дню лабораторное подтверждение получили 2 случая инфицирования, еще 18 остаются подозреваемыми, трое пациентов скончались.

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