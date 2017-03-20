В Индии зафиксированы первые случаи инфицирования вирусом Зика Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о выявлении в Индии первых трех случаев инфицирования вирусом Зика. Как подчеркивают в организации, для предотвращения распространения вируса необходимо принять жесткие меры безопасности, пишет



Все подтвержденные случаи вируса Зика зафиксированы на территории западного штата Гуджарат в феврале и ноябре прошлого года, а также в январе 2017 года. По словам министра здравоохранения Индии в штате принят стандартный протокол действий.



В ВОЗ подчеркнули, что никакой опасности для мирового здравоохранения нет, однако необходимо учитывать возможность возникновения новых случаев инфицирования вирусом Зика.



Хотя вирус Зика традиционно циркулирует в азиатском регионе, в последнее время общественность крайне настороженно относится к возможности его распространения. Как показала вспышка вируса Зика в Бразилии, в случае инфицирования беременной женщины данным вирусом резко повышается вероятность рождения ребенка с микроцефалией.



Ключевые слова: Индия Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о выявлении в Индии первых трех случаев инфицирования вирусом Зика. Как подчеркивают в организации, для предотвращения распространения вируса необходимо принять жесткие меры безопасности, пишет The Times of India Все подтвержденные случаи вируса Зика зафиксированы на территории западного штата Гуджарат в феврале и ноябре прошлого года, а также в январе 2017 года. По словам министра здравоохранения Индии в штате принят стандартный протокол действий.В ВОЗ подчеркнули, что никакой опасности для мирового здравоохранения нет, однако необходимо учитывать возможность возникновения новых случаев инфицирования вирусом Зика.Хотя вирус Зика традиционно циркулирует в азиатском регионе, в последнее время общественность крайне настороженно относится к возможности его распространения. Как показала вспышка вируса Зика в Бразилии, в случае инфицирования беременной женщины данным вирусом резко повышается вероятность рождения ребенка с микроцефалией.Ключевые слова: вирус Зика









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В Индии зафиксированы первые случаи инфицирования вирусом Зика Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о выявлении в Индии первых трех случаев инфицирования вирусом Зика. Все подтвержденные случаи вируса Зика зафиксированы на территории западного штата Гуджарат в феврале и ноябре прошлого года, а также в январе 2017 года.

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