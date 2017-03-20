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Главная / Новости медицины и фармации
29.05.2017 15:19
Место сукцинатов в оказании неотложной помощи при отравлении ядом обычной гадюки (Vipera berus)Распространенность в природе средней полосы России гадюки крайне широка. Яд гадюки содержит сериновые протеазы, металлопротеиды, лектины типа C, дезинтегрины и фосфолипазы, нарушающие гемостаз путем активации или подавления факторов свертываемости крови или тромбоцитов и разрушения сосудистого эндотелия.
При тяжелом отравлении и отравлении средней степени инфузионная терапия показана только в случаях угрозы развития стойкой артериальной гипотензии, экзотоксического шока, ДВС-синдрома. При отсутствии угрозы шока инфузионная терапия не показана, так как будет усугублять имеющийся отек тканей, на фоне имеющийся эндотелиальной дисфункции. Жидкость должна приниматься только физиологическим путем и только в объеме физиологической потребности.
Органные расстройства ОДН, ОССН, ДВС-синдром, гепатопатия и нефропатия лечатся по общим принципам, принятым в практике медицины критических состояний.
С учетом патогенетического механизма отравления ядом обыкновенной гадюки и рационализма, более целесообразно уменьшить скорость развития геморрагических осложнений и, в первую очередь, гемолиза. В данном аспекте целесообразно введение препаратов обладающих свойством защиты эритроцитов от воздействия гемолитического яда. Как указано в различных литературных источниках сукцинаты могут существенно уменьшать степень выраженности гемолиза путем уменьшения воздействия свободных радикалов на мембрану эритроцита. Исследования по коррекции реологических расстройств специалистов ОГМУ на базе Детской областной клинической больницы города Омска показали, что путем раннего введения 1,5% раствора янтарной кислоты (реамберина), можно способствовать не только устранению ацидоза, но и уменьшению степени повреждения эритроцитов, улучшению реологии крови и коррекции гипоксии за счет восполнения субстратного звена дыхательной цепи митохондрий. В данном случае при развитии отека имеет место вариант токсической гипоксии или с подачи M.P. Fink (2002) «цитопатической гипоксии». Ее сущность заключается как раз в сочетании «капиллярного и митохондриального дистресс-синдрома» и развитии тяжелого энергетического дефицита, являющегося следствием глубоких метаболических расстройств и, в первую очередь, окислительного фосфорилирования на высоте декомпенсации гликолиза.
В случае развития шока с характерной гипотензией и гиповолемией восполнение ОЦК в этой ситуации благоразумней проводить с использованием растворов кристаллоидов и вазопрессоров. При этом, в структуру блока кристаллоидов должен быть включен и реамберин, вводимый со скоростью не более 10 мл/кг/час для взрослых и 4-5 мл/кг/час для детей. Чем больше период от начала шока до начала инфузионной терапии, тем актуальней будет использование растворов сукцинатов. Функции клеточного массива органов прямо зависят от потока субстрата в ткани и оттока продуктов их жизнедеятельности. Суть использования реамберина в данной ситуации – своевременное введение высокообъемного щелочного резерва, энергетического субстрата и, только вторично – восполнение объема жидкости.
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