Ожирение вызывает изменение сердечно-сосудистой системы даже у здоровой молодежи

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Главная / Новости медицины и фармации
29.05.2017 14:06
Ожирение вызывает изменение сердечно-сосудистой системы даже у здоровой молодежиАвторы исследования, представленного на ежегодной конференции Европейского общества генетики человека, выяснили, что ожирение оказывает негативное влияние на сердечно-сосудистую систему клинических здоровых людей, возраст которых не превышает 17-21 год. Об этом говорится в материале, опубликованном на сайте EurekAlert.
Ученые включили в работу данные, собранные в 90х годах, о 14 тыс. беременных женщин, их партнерах и детей. Целью была оценка возможной связи между повышенным индексом массы тела (ИМТ) и состоянием сердечно-сосудистой системы. В результате своей работы авторы выяснили, что показатели ИМТ, свидетельствующие о лишнем весе и ожирении, были связаны с повышенным артериальным давлением у субъектов в возрасте 17-21 года. Также была отмечена связь избыточной массы тела с дистрофией стенки левого желудочка.
При этом исследователи не выявили связи между повышенным ИМТ и нарушением сердечного ритма у молодых взрослых, хотя в более ранних работах избыточная масса тела ассоциировалась с нарушением ритма, что можно объяснить ошибкой при учете казуального влияния повышенного ИМТ.
Ученые подчеркивают, что собранные ими данные свидетельствуют о необходимости борьбы с распространением ожирения среди молодежи для предотвращения развития у них изменений сердечно-сосудистой системы, которые являются известными прекурсорами заболеваний.
Ключевые слова: ожирение
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