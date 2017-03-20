Teva зарегистрировала в России биопрепарат для лечения астмы Израильская фармацевтическая компания Teva получила российское регистрационное удостоверение на реслизумаб – препарат для лечения тяжелой неконтролируемой эозинофильной астмы у взрослых. О выводе на рынок инновационного ЛС сообщается в официальном материале, поступившем в редакцию Remedium.



Министерством здравоохранения РФ было принято решение о регистрации препарата в соответствии с рассмотренным регистрационным досье, и данных клинических исследований. В ходе испытаний было зафиксировано раннее и стабильное снижение уровня эозинофилов крови (на 92%), а также эозинофилов в мокроте (на 95,4%), частоты клинических обострений (до 59%) и тяжелых обострений, требующих применения системных кортикостероидов (на 57%). На 4 неделе применения реслизумаба было зафиксировано долгосрочное улучшение функции легких. Кроме того, увеличилось время до первого обострения астмы, уменьшилась выраженность симптомов заболевания, что повлияло на улучшение качества жизни больных в целом.



Реслизумаб является моноклональным антителом, специфичным к интерлейкину-5 – ключевому фактору накопления активированных эозинофилов в бронхиальном дереве у пациентов с астмой. Реслизумаб применяется в виде внутривенной инфузии один раз в 4 недели и приводит к значимому снижению уровня эозинофилов в крови и мокроте.



В США и



Ключевые слова: астма, моноклональные антитела Израильская фармацевтическая компания Teva получила российское регистрационное удостоверение на реслизумаб – препарат для лечения тяжелой неконтролируемой эозинофильной астмы у взрослых. О выводе на рынок инновационного ЛС сообщается в официальном материале, поступившем в редакцию Remedium.Министерством здравоохранения РФ было принято решение о регистрации препарата в соответствии с рассмотренным регистрационным досье, и данных клинических исследований. В ходе испытаний было зафиксировано раннее и стабильное снижение уровня эозинофилов крови (на 92%), а также эозинофилов в мокроте (на 95,4%), частоты клинических обострений (до 59%) и тяжелых обострений, требующих применения системных кортикостероидов (на 57%). На 4 неделе применения реслизумаба было зафиксировано долгосрочное улучшение функции легких. Кроме того, увеличилось время до первого обострения астмы, уменьшилась выраженность симптомов заболевания, что повлияло на улучшение качества жизни больных в целом.Реслизумаб является моноклональным антителом, специфичным к интерлейкину-5 – ключевому фактору накопления активированных эозинофилов в бронхиальном дереве у пациентов с астмой. Реслизумаб применяется в виде внутривенной инфузии один раз в 4 недели и приводит к значимому снижению уровня эозинофилов в крови и мокроте. Евросоюзе реслизумаб был зарегистрирован в марте и августе 2016 года, соответственно. Права на разработку лекарственного средства были получены Teva после приобретения компании Cephalon за 6,8 млрд долларов в мае 2011 года.Ключевые слова: Teva









Последние новости



Teva зарегистрировала в России биопрепарат для лечения астмы Минздрав РФ выдал компании Teva маркетинговое разрешение на реслизумаб – препарат для лечения тяжелой неконтролируемой эозинофильной астмы у взрослых. Реслизумаб является моноклональным антителом, специфичным к интерлейкину-5 – ключевому фактору накопления активированных эозинофилов в бронхиальном дереве у пациентов с астмой.

Бюджет госпрограммы «Развитие здравоохранения» может быть увеличен почти на 2 млрд рублей В Госдуму внесены поправки к бюджету 2017 года, подразумевающие увеличение бюджетного финансирования госпрограммы «Развитие здравоохранения» почти на 2 млрд рублей. Самая большая дотация в размере 609 млн рублей предусмотрена для развития подпрограммы «Медико-санитарное обеспечение отдельных категорий граждан».

Для главврачей введут возрастные ограничения Комитет Госдумы рекомендовал принять законопроект, устанавливающий предельный возраст для руководителей медорганизаций до 65 лет. Уточняется, что лица, занимающие указанные должности и достигшие возраста 65 лет, переводятся с их письменного согласия на иные должности, соответствующие их квалификации.

MSD линцензировала экспериментальное ЛС для лечения болезни Альцгеймера Лицензированным средством стало антитело, специфичное к тау-белку. Сейчас экспериментальный препарат проходит доклинические исследования. Финансовые условия сделки не разглашаются.