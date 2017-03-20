Бюджет госпрограммы «Развитие здравоохранения» может быть увеличен почти на 2 млрд рублей

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29.05.2017 10:27
Бюджет госпрограммы «Развитие здравоохранения» может быть увеличен почти на 2 млрд рублейВ 2017 году на реализацию госпрограммы «Развитие здравоохранения» может быть выделено из бюджета на 2 млрд больше средств. Данная информация содержится в поправках к бюджету на 2017 год, внесенных в Госдуму, информирует ТАСС.
«Законопроектом объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы увеличен на 1 817,5 млн. рублей и составляет 262 902,8 млн рублей», - говорится в поправках к бюджету.
Дополнительные средства планируется направить на подпрограмму профилактики и формирования здорового образа жизни (более 29 млн рублей), совершенствование высокотехнологичной медпомощи (почти 150 млн рублей).
Расходы на развитие инновационной и персонализированной медицины предлагают сократить на 24 млн рублей. Также может быть урезано финансирование на программы развития международных отношений в сфере здравоохранения.
Самая большая дотация в размере 609 млн рублей предусмотрена для развития подпрограммы «Медико-санитарное обеспечение отдельных категорий граждан». Законопроект предусматривает ее увеличение до 20,97 млрд.
По некоторым проектам Минздрава РФ поправки предусматривают сокращение финансирования. На строительство Федерального высокотехнологичного центра медицинской радиологии ФМБА России в Ульяновской области предложено уменьшить бюджет ассигнований «в связи с использованием в 2017 году остатков средств по государственному контракту на выполнение работ по строительству указанного объекта на начало текущего финансового года в сумме 499,3 млн рублей».
На зарплаты сотрудников территориальных органов Роспотребнадзора также предлагается сократить ассигнования - на 10,1 млн рублей. Кроме того, в связи с «уточненными потребностями» закупку медицинских инструментов и оборудования для обеспечения государственных нужд могут сократить на 17,3 млн рублей.
Ключевые слова: развитие здравоохранения, бюджетное финансирование
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