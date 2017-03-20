Фармацевтический рынок в апреле 2017

Объём коммерческого рынка лекарственных препаратов в апреле 2017 г. составил 53,9 млрд. руб. (с НДС). По сравнению с мартом 2017 г. ёмкость рынка снизилась на 9,4%. В сравнении с апрелем 2016 г. в текущем году объёмы продаж увеличились на 11,2%.
«Согласно индексу Ласпейреса, в течение апреля 2017 года цены в рублях снизились на 0,1%. В долларовом выражении индекс цен увеличился на 4,1%. Всего же с начала 2016 года падение цен на лекарства в аптеках страны составило 1,1% в рублевом выражении, в долларах США цены возросли и 11,5% в долларах США.
Средняя стоимость упаковки лекарственного препарата на коммерческом рынке России в апреле 2017 г. по сравнению с мартом 2017 г. возросла на 1% и составила 153,4 рубля», - говорит эксперт фармрынка, генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк.
Структура коммерческого рынка ЛП в апреле 2017 г. по ценовым сегментам претерпела ряд изменений по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. На 0,3% относительно апреля 2016 г. снизилась доля сегмента лекарств со средней стоимостью упаковки 50-150 руб. (за месяц доля упала на 0,4%). Снизился удельный вес группы лекарств с ценовым диапазоном 150-500 руб. (46,0% в апреле 2016 г. и 45,4% в апреле 2017 г.). За месяц доля рассматриваемого ценового сектора упала на 1,6%, что сопровождалось незначительным (на 0,6%) ростом средней цены упаковки лекарств (в итоге средняя стоимость составила 270,4 руб./упак.). Доля дорогостоящих препаратов в апреле 2017 г. составила 33,5%, на 1,3 выше удельного веса группы в аналогичном периоде прошлого года и на 1,9% больше, чем в марте 2017 г. При этом средняя стоимость упаковки в апреле 2017 г. в сравнении с аналогичным периодом 2016 г. выросла на 2,7% и оставила 915,6 руб./упак.
По итогам апреля 2017 г. 58% препаратов, реализованных на рынке, являлись отечественными (в натуральных единицах измерения), однако в виду своей невысокой цены относительно импортных лекарств, в стоимостном выражении они занимали 28%. Коммерческий сегмент рынка по итогам апреля 2017 г. на 51% был представлен рецептурными препаратами и на 49% безрецептурными лекарствами.
Рейтинг компаний по стоимостному объему продаж в апреле 2017 г. возглавила компания Bayer, на втором месте – Novartis, на третьем месте -Sanofi. ТОП брендов ЛП по стоимостному объему аптечных продаж в России по итогам апреля 2017 г. возглавили такие препараты, как «Детралекс» (0,71%) и «Нурофен» (0,67%); на третьем месте «Актовегин» (0,67%).
Объем российского аптечного рынка БАД в стоимостном выражении в апреле 2017 г. снизился на 6,5% относительно марта и составил 3,0 млрд. руб. В натуральном выражении объем аптечного рынка БАД в четвертом месяце 2017 г. увеличился на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. и составил 24,1 млн. упаковок. Средневзвешенная цена упаковки БАД в апреле 2017 г. по сравнению с мартом увеличилась на 0,8% и составила 124,1 руб.
В Госдуму внесены поправки к бюджету 2017 года, подразумевающие увеличение бюджетного финансирования госпрограммы «Развитие здравоохранения» почти на 2 млрд рублей. Самая большая дотация в размере 609 млн рублей предусмотрена для развития подпрограммы «Медико-санитарное обеспечение отдельных категорий граждан».
Комитет Госдумы рекомендовал принять законопроект, устанавливающий предельный возраст для руководителей медорганизаций до 65 лет. Уточняется, что лица, занимающие указанные должности и достигшие возраста 65 лет, переводятся с их письменного согласия на иные должности, соответствующие их квалификации.
По планам властей, это позволит повысить доступность медицины для населения страны, но эксперты опасаются, что данная мера будет способствовать распространению лекарственных препаратов, не соответствующих стандартам.
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