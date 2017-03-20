Фармацевтический рынок в апреле 2017

Объём коммерческого рынка лекарственных препаратов в апреле 2017 г. составил 53,9 млрд. руб. (с НДС). По сравнению с мартом 2017 г. ёмкость рынка снизилась на 9,4%. В сравнении с апрелем 2016 г. в текущем году объёмы продаж увеличились на 11,2%.



«Согласно индексу Ласпейреса, в течение апреля 2017 года цены в рублях снизились на 0,1%. В долларовом выражении индекс цен увеличился на 4,1%. Всего же с начала 2016 года падение цен на лекарства в аптеках страны составило 1,1% в рублевом выражении, в долларах США цены возросли и 11,5% в долларах США.

Средняя стоимость упаковки лекарственного препарата на коммерческом рынке России в апреле 2017 г. по сравнению с мартом 2017 г. возросла на 1% и составила 153,4 рубля», - говорит эксперт фармрынка, генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк.



Структура коммерческого рынка ЛП в апреле 2017 г. по ценовым сегментам претерпела ряд изменений по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. На 0,3% относительно апреля 2016 г. снизилась доля сегмента лекарств со средней стоимостью упаковки 50-150 руб. (за месяц доля упала на 0,4%). Снизился удельный вес группы лекарств с ценовым диапазоном 150-500 руб. (46,0% в апреле 2016 г. и 45,4% в апреле 2017 г.). За месяц доля рассматриваемого ценового сектора упала на 1,6%, что сопровождалось незначительным (на 0,6%) ростом средней цены упаковки лекарств (в итоге средняя стоимость составила 270,4 руб./упак.). Доля дорогостоящих препаратов в апреле 2017 г. составила 33,5%, на 1,3 выше удельного веса группы в аналогичном периоде прошлого года и на 1,9% больше, чем в марте 2017 г. При этом средняя стоимость упаковки в апреле 2017 г. в сравнении с аналогичным периодом 2016 г. выросла на 2,7% и оставила 915,6 руб./упак.



По итогам апреля 2017 г. 58% препаратов, реализованных на рынке, являлись отечественными (в натуральных единицах измерения), однако в виду своей невысокой цены относительно импортных лекарств, в стоимостном выражении они занимали 28%. Коммерческий сегмент рынка по итогам апреля 2017 г. на 51% был представлен рецептурными препаратами и на 49% безрецептурными лекарствами.



Рейтинг компаний по стоимостному объему продаж в апреле 2017 г. возглавила компания Bayer, на втором месте – Novartis, на третьем месте -Sanofi. ТОП брендов ЛП по стоимостному объему аптечных продаж в России по итогам апреля 2017 г. возглавили такие препараты, как «Детралекс» (0,71%) и «Нурофен» (0,67%); на третьем месте «Актовегин» (0,67%).



Объем российского аптечного рынка БАД в стоимостном выражении в апреле 2017 г. снизился на 6,5% относительно марта и составил 3,0 млрд. руб. В натуральном выражении объем аптечного рынка БАД в четвертом месяце 2017 г. увеличился на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. и составил 24,1 млн. упаковок. Средневзвешенная цена упаковки БАД в апреле 2017 г. по сравнению с мартом увеличилась на 0,8% и составила 124,1 руб.



Подробный отчёт: http://dsm.ru/marketing/free-information/analytic-reports/

