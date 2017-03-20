Для главврачей введут возрастные ограничения

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Главная / Новости медицины и фармации
26.05.2017 17:00
Для главврачей введут возрастные ограниченияКомитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал принять в первом чтении законопроект, предлагающий установить предельный возраст для замещения должностей руководителей и заместителей руководителей государственных и муниципальных медицинских организаций до 65 лет, сообщает РИА Новости.
«Законопроектом предлагается установить предельный возраст для замещения должностей руководителей и замруководителей государственных или муниципальных медицинских организаций. Такие должности могут занимать лица не старше 65 лет независимо от времени заключения с ним трудовых договоров», - говорится в пояснительной записке. По словам главы комитета Ярослава Нилова, рассмотрение данного проекта закона планируется 7 июня.
Уточняется, что лица, занимающие указанные должности и достигшие возраста 65 лет, переводятся с их письменного согласия на иные должности, соответствующие их квалификации.
При этом проектом закона отмечается, что учредитель имеет право продлить срок пребывания в должности работника, занимающего должность руководителя государственной или муниципальной медицинской организации, до достижения им возраста 70 лет по представлению общего собрания работников государственной или муниципальной медицинской организации.
Ранее в профсоюзе работников здравоохранения РФ выступили категорически против введения возрастного ценза для главврачей и их заместителей, поскольку законопроект может привести лишь к росту коррупции в этой области.
Ключевые слова: возрастной ценз, законодательная база
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