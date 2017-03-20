MSD линцензировала экспериментальное ЛС для лечения болезни Альцгеймера

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Главная / Новости медицины и фармации
26.05.2017 16:32
MSD линцензировала экспериментальное ЛС для лечения болезни АльцгеймераКомпания MSD приобрела глобальные права на разработку, производство и коммерциализацию экспериментального препарата компании Teijin Pharma, который может быть использован в терапии болезни Альцгеймера и других неврологических заболеваний, пишет PharmaTimes.
Лицензированным препаратом стало антитело, специфичное к тау-белку. Сейчас экспериментальное средство проходит доклинические исследования. Финансовые условия сделки не разглашаются.
В норме тау-белок, вероятно, скрепляет и стабилизирует микротрубочки, обеспечивающие перенос через цитоплазму нейронов клеточных органелл, гликопротеидов и других образований. Чрезмерное фосфорилирование тау-белка нарушает его функцию. Повышенный уровень тау-белка в крови часто наблюдается у больных рассеянным склерозом и пациентов с болезнью Альцгеймера.
Ключевые слова: MSD
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