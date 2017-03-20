MSD линцензировала экспериментальное ЛС для лечения болезни Альцгеймера Компания MSD приобрела глобальные права на разработку, производство и коммерциализацию экспериментального препарата компании Teijin Pharma, который может быть использован в терапии болезни Альцгеймера и других неврологических заболеваний, пишет



Лицензированным препаратом стало антитело, специфичное к тау-белку. Сейчас экспериментальное средство проходит доклинические исследования. Финансовые условия сделки не разглашаются.



В норме тау-белок, вероятно, скрепляет и стабилизирует микротрубочки, обеспечивающие перенос через цитоплазму нейронов клеточных органелл, гликопротеидов и других образований. Чрезмерное фосфорилирование тау-белка нарушает его функцию. Повышенный уровень тау-белка в крови часто наблюдается у больных рассеянным склерозом и пациентов с болезнью Альцгеймера.



Ключевые слова: Компания MSD приобрела глобальные права на разработку, производство и коммерциализацию экспериментального препарата компании Teijin Pharma, который может быть использован в терапии болезни Альцгеймера и других неврологических заболеваний, пишет PharmaTimes Лицензированным препаратом стало антитело, специфичное к тау-белку. Сейчас экспериментальное средство проходит доклинические исследования. Финансовые условия сделки не разглашаются.В норме тау-белок, вероятно, скрепляет и стабилизирует микротрубочки, обеспечивающие перенос через цитоплазму нейронов клеточных органелл, гликопротеидов и других образований. Чрезмерное фосфорилирование тау-белка нарушает его функцию. Повышенный уровень тау-белка в крови часто наблюдается у больных рассеянным склерозом и пациентов с болезнью Альцгеймера.Ключевые слова: MSD









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MSD линцензировала экспериментальное ЛС для лечения болезни Альцгеймера Лицензированным средством стало антитело, специфичное к тау-белку. Сейчас экспериментальный препарат проходит доклинические исследования. Финансовые условия сделки не разглашаются.

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