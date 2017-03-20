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 Главная / Новости медицины и фармации

26.05.2017 16:32

MSD линцензировала экспериментальное ЛС для лечения болезни Альцгеймера

Компания MSD приобрела глобальные права на разработку, производство и коммерциализацию экспериментального препарата компании Teijin Pharma, который может быть использован в терапии болезни Альцгеймера и других неврологических заболеваний, пишет PharmaTimes.

Лицензированным препаратом стало антитело, специфичное к тау-белку. Сейчас экспериментальное средство проходит доклинические исследования. Финансовые условия сделки не разглашаются.

В норме тау-белок, вероятно, скрепляет и стабилизирует микротрубочки, обеспечивающие перенос через цитоплазму нейронов клеточных органелл, гликопротеидов и других образований. Чрезмерное фосфорилирование тау-белка нарушает его функцию. Повышенный уровень тау-белка в крови часто наблюдается у больных рассеянным склерозом и пациентов с болезнью Альцгеймера.

Ключевые слова: MSD


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