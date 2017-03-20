Власти Индии намерены обязать врачей выписывать лекарства только по МНН

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Главная / Новости медицины и фармации
26.05.2017 14:58
Власти Индии намерены обязать врачей выписывать лекарства только по МННПравительство Индии планирует на законодательном уровне обязать врачей указывать в рецептах на лекарственных препараты только международное непатентованное наименование медикамента, а не торговое наименование. По планам властей, это позволит повысить доступность медицины для населения страны, но эксперты опасаются, что данная мера будет способствовать распространению лекарственных препаратов, не соответствующих стандартам, пишет Reuters.
Пока подробности готовящегося законопроекта не разглашаются, однако премьер-министр Индии Нарендра Моди в прошлом месяце заявил, что правительство прорабатывает детали законопроекта, призванного увеличить доступность ЛС.
Сейчас на рынке Индии крупные производители брендированных дженериков Cipla и Sun Pharmaceutical конкурируют с небольшими фаркомпаниями, часто не соблюдающими стандарты качества при производстве своей продукции. Обилие некачественной продукции на рынке вынуждает врачей выписывать ЛС по торговому наименованию, чтобы быть уверенными в эффективности и безопасности медикаментов.
Проверка федеральных аудиторова в 2012 году показала, что 31% лекарств, закупленных государством для аптек вооруженных сил страны в 2010-2011 годах, не отвечают стандартам качества, тогда как в 2006-2007 годах этот показатель составлял 15%.
Ключевые слова: Индия, МНН
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