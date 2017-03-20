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 Главная / Новости медицины и фармации

26.05.2017 13:25

«Нацимбио» и «Биннофарм» организуют совместное производство вакцин

«Национальная иммунобиологическая компания», входящая в госкорпорацию Ростех, и российская фармацевтическая компания полного цикла «Биннофарм», принадлежащая АФК «Система», подписали соглашение о сотрудничестве в области совместной разработки и производства лекарственных препаратов. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе, поступившем в редакцию Remedium.

В рамках сотрудничества планируется организация совместного производства многокомпонентной вакцины с использованием противогепатитного компонента, разработанного компанией «Биннофарм».

«Нацимбио» сотрудничает с «Биннофарм» уже несколько лет в рамках модели производственной кооперации для поставок Национального календаря профилактических прививок (НКПП). Сегодня мы открываем новый этап партнёрской работы – проработка трансфера вакцины против гепатита В «Биннофарм», на наши производственные мощности», – прокомментировала генеральный директор «Нацимбио» Марьям Хубиева.

Противогепатитный компонент компании «Биннофарм» будет входить в вакцину АКДС-Геп и в новую пятикомпонентную вакцину АКДС–ГепB + Hib, обеспечивающую защиту в том числе от гемофильной инфекции.

Ключевые слова: Нацимбио, Биннофарм, совместное производство


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