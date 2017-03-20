Отказ от вакцинации в Германии будет стоить родителям 2,5 тыс. евро

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Главная / Новости медицины и фармации
26.05.2017 12:42
Отказ от вакцинации в Германии будет стоить родителям 2,5 тыс. евроНа следующей неделе в Германии будет принят закон, обязывающий персонал детских садов информировать контрольные органы об отказе родителей предоставить справку о пройденной ребенком вакцинации. Родителям, не выполняющим рекомендации врача по иммунизации, будет грозить штраф до 2,5 тыс. евро, информирует Reuters.
Ожидается, что новый закон вступит в силу уже с 1 июня 2017 года. По всей Европе в настоящее время ведет ужесточение правил вакцинации, так как антипрививочное движение спровоцировало рост заболеваемости корью, ветрянкой и свинкой. Так, в Италии с 2015 года в 10 раз выросло распространение кори, а в целом в странах ЕС – за год количество случаев кори выросло в 2 раза.
По оценкам экспертов, недоверие к вакцинам, распространенное в обществе, стало глобальной угрозой здравоохранения. «Никто не может оставаться безразличным к тому, что до сих пор люди умирают от кори. Именно поэтому мы ужесточили регуляторные требования к вакцинации», - заявил министр здравоохранения Германии Герман Грохе (Hermann Groehe).
Ключевые слова: Германия, вакцинация
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