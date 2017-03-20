Правительство выделит 1,19 млрд рублей на закупку вакцины от полиомиелита Кабинет министров одобрил проект распоряжения о выделении в 2017 году дополнительных средств на приобретение вакцины от полиомиелита. Решение было принято на заседании правительства 24 мая 2017 года.



Речь идет о дополнительных 1,19 млрд рублей. Денежные средства будут направлены в Минздрав,



В январе 2017 года премьер-министра Дмитрий Медведев распорядился проработать вопрос о дополнительной закупке полиомиелитной инактивированной вакцины в рамках национального календаря профилактических прививок. Поручение было дано Минздраву, Минфину и Минэкономразвития.



Ключевые слова: полиомиелит, вакцина Кабинет министров одобрил проект распоряжения о выделении в 2017 году дополнительных средств на приобретение вакцины от полиомиелита. Решение было принято на заседании правительства 24 мая 2017 года.Речь идет о дополнительных 1,19 млрд рублей. Денежные средства будут направлены в Минздрав, сообщается на сайте правительства В январе 2017 года премьер-министра Дмитрий Медведев распорядился проработать вопрос о дополнительной закупке полиомиелитной инактивированной вакцины в рамках национального календаря профилактических прививок. Поручение было дано Минздраву, Минфину и Минэкономразвития.Ключевые слова: Правительство РФ









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Правительство выделит 1,19 млрд рублей на закупку вакцины от полиомиелита Кабинет министров одобрил проект распоряжения о выделении в 2017 году дополнительных средств на приобретение вакцины от полиомиелита. Решение было принято на заседании правительства 24 мая 2017 года.

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