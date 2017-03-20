Правительство выделит 1,19 млрд рублей на закупку вакцины от полиомиелита

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Главная / Новости медицины и фармации
26.05.2017 11:21
Правительство выделит 1,19 млрд рублей на закупку вакцины от полиомиелитаКабинет министров одобрил проект распоряжения о выделении в 2017 году дополнительных средств на приобретение вакцины от полиомиелита. Решение было принято на заседании правительства 24 мая 2017 года.
Речь идет о дополнительных 1,19 млрд рублей. Денежные средства будут направлены в Минздрав, сообщается на сайте правительства.
В январе 2017 года премьер-министра Дмитрий Медведев распорядился проработать вопрос о дополнительной закупке полиомиелитной инактивированной вакцины в рамках национального календаря профилактических прививок. Поручение было дано Минздраву, Минфину и Минэкономразвития.
Ключевые слова: Правительство РФ, полиомиелит, вакцина
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