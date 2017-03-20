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 Главная / Новости медицины и фармации

25.05.2017 17:50

Иммунный ответ на новую вакцину против ВИЧ превысил 90%

Компания Inovio приблизилась к созданию эффективной вакцины против ВИЧ-инфекции. Данные клинических исследований I фазы подтвердили перспективность ее экспериментальной вакцины Pennvax-GP, сообщает FiercePharma.

Применение ДНК-вакцины Pennvax-GP в комбинации с интерлейкином-12 (IL-12 - полипотентный активатор клеточного иммунитета) привело к развитию клеточного иммунного ответа и экспрессии CD4+ или CD8+ у 71 из 76 пациентов (93%). Гуморальный иммунный ответ был зафиксирован у 94% участников КИ. В плацебо группе не было отмечено развитие иммунного ответа.

Клинические исследования экспериментальной вакцины проходят при поддержке Национального института аллергий и инфекционных заболеваний США (NIAID). В настоящее время NIAID также проводит клинические исследование эффективности профилактической вакцины против ВИЧ-инфекции среди 5,4 тыс. взрослых жителей ЮАР. Режим иммунизации HVTN 702 предполагает использование двух экспериментальных вакцин: ALVAC-HIV (векторная вакцина) и двухкомпонентной субъединичной вакцины на основе вирусного белка gp120. Также участникам КИ будет введен адъювант для усиления действия экспериментальных препаратов. Предыдущие исследования, прошедшие при участии 252 добровольцев, показали, что экспериментальная вакцина безопасна.

Ключевые слова: ВИЧ, Pennvax-GP


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