Отмена Obamacare оставит без страховки 23 млн американцев

25.05.2017 17:20
|Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения
|
Вход на сайт
Вакансии
20.03.2017
"Косметик Систем" - Помощница в мед.центр
07.03.2017
АОК "Торговый дом Аллерген" - Специалист по регистрации лекарственных средств и медицинских изделий
21.02.2017
"Лучший персонал" - Специалист по валидации
Поиск лекарств
|
Главная / Новости медицины и фармации
25.05.2017 17:20
Отмена Obamacare оставит без страховки 23 млн американцевВ случае отмены программы медицинского страхования Obamacare, около 23 млн американцев потеряют медицинскую страховку к 2026 году. К такому заключению пришли эксперты бюджетного управления конгресса США, сообщает Reuters.
Эксперты проанализировали принятый ранее палатой представителей законопроект об отмене и замене Obamacare, предложенный новым президентом США Дональдом Трампом. По подсчетам экспертов из внепартийного органа Congressional Budget Office, за счет сокращения субсидий в сфере здравоохранения дефицит бюджета США сократится на 119 млрд долларов в 2017-2026 гг.
Внепартийный экспертный совет заявил, что отмена Obamacare сильно усложнит или даже сделает невозможным приобретение соответствующей страховки для людей с плохим здоровьем.
В соответствии с условиями предложенного законопроекта American Health Care Act, медицинское страхование станет добровольным, а отсутствие медстраховки не будет облагаться штрафом. Также в новом законопроекте прописано сокращение финансирования программы оказания медицинской помощи бедным Medicaid.
Ключевые слова: США, Obamacare
Последние новости
|
Мероприятия
Подписка
Подписка
Реклама
Для смартфона
Читайте новости и статьи в своем смартфоне или планшете.