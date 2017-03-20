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 Главная / Новости медицины и фармации

25.05.2017 17:20

Отмена Obamacare оставит без страховки 23 млн американцев

В случае отмены программы медицинского страхования Obamacare, около 23 млн американцев потеряют медицинскую страховку к 2026 году. К такому заключению пришли эксперты бюджетного управления конгресса США, сообщает Reuters.

Эксперты проанализировали принятый ранее палатой представителей законопроект об отмене и замене Obamacare, предложенный новым президентом США Дональдом Трампом. По подсчетам экспертов из внепартийного органа Congressional Budget Office, за счет сокращения субсидий в сфере здравоохранения дефицит бюджета США сократится на 119 млрд долларов в 2017-2026 гг.

Внепартийный экспертный совет заявил, что отмена Obamacare сильно усложнит или даже сделает невозможным приобретение соответствующей страховки для людей с плохим здоровьем.

В соответствии с условиями предложенного законопроекта American Health Care Act, медицинское страхование станет добровольным, а отсутствие медстраховки не будет облагаться штрафом. Также в новом законопроекте прописано сокращение финансирования программы оказания медицинской помощи бедным Medicaid.

Ключевые слова: США, Obamacare


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