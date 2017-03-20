Окситоцин поможет пациентам с аутизмом понять чужие эмоции

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Главная / Новости медицины и фармации
25.05.2017 16:19
Окситоцин поможет пациентам с аутизмом понять чужие эмоцииПри интраназальном введении окситоцина пациенты с аутизмом лучше распознают эмоции окружающих их людей. Об этом свидетельствуют результаты небольшого исследования, опубликованные в журнале Translational Psychiatry, продемонстрировали, пишет MedicalXpress.
В недавнем исследовании, прошедшем при участии 17 мужчин с аутизмом, участникам впрыскивали в нос окситоцин или плацебо. После введения препарата участникам исследования показывали несколько изображений лиц людей и просили указать степень выраженности эмоций. Оказалось, что после введения небольших доз окситоцина, пациенты с аутизмом лучше распознавали эмоции, изображенные на картинках (по сравнению с плацебо).
Аутизм является нарушением психического развития, сопровождающимся отклонениями в поведении, социальном взаимодействии. Пациенты с аутизмом плохо распознают эмоции окружающих их людей, что мешает нормальному общению.
Ключевые слова: аутизм, окситоцин
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