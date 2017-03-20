По итогам информационной кампании «Проблемы с животом? А если это ВЗК?»

По итогам двух лет проведения информационной кампании «Проблемы с животом? А если это ВЗК?», направленной на повышение осведомленности и своевременной диагностики воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК), 6500 человек получили рекомендацию обратиться к медицинскому специалисту по итогам заполнения онлайн-опросника (27% от общего количества участников опроса), и было выявлено 250 новых случаев ВЗК.



Информационная кампания реализуется с 2014 года межрегиональной организацией поддержки пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника «Доверие», Ассоциацией колопроктологов России, при поддержке глобальной биофармацевтической компании AbbVie . Кампания прошла в 6 городах России:Москве, Екатеринбурге, Сургуте, Красноярске, Уфе, Иркутске, и с 20 мая по 20 июня будет проводиться в Перми.



ВЗК – хронические воспалительные заболевания кишечника. ВЗК возникают чаще всего в возрасте 20–40 лет, и у ¼ пациентов диагностируются в возрасте до 20 лет. Различают два основных типа ВЗК: болезнь Крона и язвенный колит. В РФ может насчитываться более 500 тысяч пациентов с ВЗК .



«К сожалению, в нашей стране проблема диагностики воспалительных заболеваний кишечника все еще стоит достаточно остро. Из-за неспецифичности симптомов заболевания, недостаточно эффективного взаимодействия гастро- и колопроктологических служб в некоторых регионах нашей страны, низкой осведомленности общества в целом о проблеме ВЗК, специалистам часто приходится оказывать помощь уже тем пациентам, у которых уже есть тяжелые поражения желудочно-кишечного тракта и которым требуется хирургическое вмешательство. Повышение осведомленности о ВЗК с использованием понятных постеров и анкет, с помощью вовлечения средств массовой информации принесло свои плоды: нам удалось выявить 250 новых случаев заболевания в тех городах, где проходила активность. Во многих регионах, где общее число зарегистрированных пациентов с ВЗК менее сотни, – это прорывной результат, в тех регионах, где дела с диагностикой обстоят лучше, за два месяца проведения кампании в Москве, например, удавалось зарегистрировать на 60% больше новых случаев ВЗК, чем за предыдущие периоды. Я надеюсь, что эти отличные результаты будут достигнуты и в других регионах проведения информационной кампании «Проблемы с животом? А если это ВЗК?», – комментирует Алексей Викторович Веселов, к.м.н., руководитель отдела по организационной, образовательной работе и развитию колопроктологической службы РФ, ФГУ ГНЦК Министерства здравоохранения России.



В поликлиниках каждого города во время проведения информационной кампании «Проблемы с животом? А если это ВЗК?» размещались тематические постеры и опросники о симптомах ВЗК. Специально для кампании ассоциация колопроктологов России адаптировала короткий опросник , который включает вопросы о симптомах, в большинстве случаев встречающихся у пациентов с болезнью Крона. Респондент, отмечая у себя те или иные симптомы, по итогам прохождения опросника может получить рекомендацию обратиться к специалисту. В опроснике также указываются контакты центров, которые работают по профилю ВЗК. Опросник на время проведения кампании также размещается на сайте организации МОО «Доверие» vzk-life.ru вместе с картой лечебно-профилактических учреждений, готовых оказать помощь пациентам.



«Воспалительные заболевания кишечника подвергают риску не только здоровье пациента, но его психологическое и эмоциональное состояние, а также возможность сохранять работу и трудоспособность, обеспечивать семью, заниматься хобби, путешествовать. Заболевание накладывает огромное количество ограничений на жизнь пациента и его семьи, но при этом о ВЗК очень мало говорят, и эти заболевания чаще всего диагностируются, когда здоровью человека уже нанесен значительный урон. Своевременная диагностика и адекватная терапия могут сохранить жизнь людей с ВЗК полноценной. Именно поэтому с помощью информационной кампании «Проблемы с животом? А если это ВЗК?» мы хотим, чтобы как можно больше людей узнали об этих заболеваниях и получили современную диагностику и лечение. 6500 из порядка 24000 человек, которые прошли опросник о симптомах ВЗК на нашем сайте, получили рекомендацию обратиться к специалисту. Уже для 250 пациентов нам удалось изменить ситуацию, и я надеюсь, что мы будем продолжать менять ее», – добавляет Елена Аверьянова, руководитель отделения МОО «Доверие» в Москве.



Информационная кампания «Проблемы с животом? А если это ВЗК?» стартовала в 2014 году в Москве. Затем она была реализована еще в 6 городах – Екатеринбурге, Сургуте, Красноярске, Уфе, Иркутске и Перми.



«Путь пациентов с ВЗК от проявления первых симптомов до постановки диагноза бывает очень долгим – от 5 до 6 лет . Мы поддерживаем информационную кампанию «Проблемы с животом? А если это ВЗК?» для того, чтобы помогать менять жизнь пациентов с ВЗК к лучшему, и мы рады, что уже 250 пациентов получили профессиональную медицинскую помощь благодаря этой инициативе», – сказала Анна Самохвалова, директор по связям с общественностью AbbVie в России, Украине и СНГ.







О воспалительных заболеваниях кишечника

Воспалительные заболевания кишечника (ВЗК) – тяжелые хронические воспалительные заболевания кишечника. Различают два основных типа ВЗК: болезнь Крона и язвенный колит. ВЗК возникают чаще всего в возрасте 20–40 лет. У ¼ пациентов заболевание диагностируется в возрасте до 20 лет. В России может насчитываться до 500 тысяч пациентов с ВЗК.

При несвоевременном лечении ВЗК развиваются осложнения. При язвенном колите хроническое воспаление может приводить к повышению риска развития рака толстой кишки. При болезни Крона воспаление стенки кишечника постепенно приводит к формированию гнойников в животе, свищей (аномальных каналов между просветом кишечника и другими органами, либо открывающихся прямо на поверхность кожи), и сужений просвета кишечника, что требует хирургических вмешательств, у части пациентов – многократных.



Постановка диагноза часто затруднительна из-за схожести симптомов с другими заболеваниями. Диагноз может установить опытный гастроэнтеролог или колопроктолог после обследования. Своевременное обращение к врачу позволит избежать прогрессирования ВЗК и развития осложнений.

