25.05.2017 15:31
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20.03.2017
"Косметик Систем" - Помощница в мед.центр
07.03.2017
АОК "Торговый дом Аллерген" - Специалист по регистрации лекарственных средств и медицинских изделий
21.02.2017
"Лучший персонал" - Специалист по валидации
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Главная / Новости медицины и фармации
25.05.2017 15:31
НОВИНКА 2017! Российский фармацевтический рынок. ИТОГИ 2016 ГОДА
Группа компаний "Ремедиум" представляет журнал "Российский фармацевтический рынок. Итоги 2016 года". Независимое отраслевое информационно-аналитическое издание для профессионалов в области здравоохранения.
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Макроэкономические факторы и финансирование системы здравоохранения как предпосылки развития фармацевтического рынка
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