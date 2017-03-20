НОВИНКА 2017! Российский фармацевтический рынок. ИТОГИ 2016 ГОДА

Группа компаний "Ремедиум" представляет журнал "Российский фармацевтический рынок. Итоги 2016 года". Независимое отраслевое информационно-аналитическое издание для профессионалов в области здравоохранения.

24 важнейших событий года, как в государстве в целом, так и в бизнесе

Общие показатели

Макроэкономические факторы и финансирование системы здравоохранения как предпосылки развития фармацевтического рынка

Мировой рынок

Отечественное производство по итогам 2016 года





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