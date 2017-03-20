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 Главная / Новости медицины и фармации

25.05.2017 14:52

Три московские больницы получат мегагранты по 100 млн рублей

Сергей Собянин учредил три мегагранта по 100 миллионов рублей для городских больниц, работающих в системе ОМС.В соответствии с постановлением, принятым на заседании президиума правительства Москвы, гранты будут предоставлены за применение передовых технологий.

«Предлагается выделить три гранта в размере 100 миллионов рублей каждый городским больницам, работающим в системе ОМС. Гранты предназначены для городских стационаров, внедряющих передовые технологии при оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи», — заявил Собянин.

По словам мэра, средства грантов должны быть использованы больницами на развитие и оснащение стационаров, а также на материальное поощрение медицинского персонала. Выплаты будут предоставлять ежегодно на конкурсной основе в заявительном порядке.

Руководитель столичного Департамента здравоохранения Алексей Хрипун отметил, что за последние шесть лет объем высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП), финансируемой из бюджета Москвы, увеличился в 12 раз, финансируемой из других источников — более чем в четыре раза.

«В федеральном перечне полторы тысячи видов ВМП, и нет такого, который сегодня не внедрили бы в московское здравоохранение. И у нас возникают новые технологии. Например, технология 3D-планирования сложных оперативных вмешательств и использование в эндопротезировании сложных имплантов на основе 3D-печати», — сказал глава департамента.

Ключевые слова: Сергей Собянин, грант, Москва


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