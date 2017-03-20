Три московские больницы получат мегагранты по 100 млн рублей Сергей Собянин учредил три мегагранта по 100 миллионов рублей для городских больниц, работающих в системе ОМС.



«Предлагается выделить три гранта в размере 100 миллионов рублей каждый городским больницам, работающим в системе ОМС. Гранты предназначены для городских стационаров, внедряющих передовые технологии при оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи», — заявил Собянин.



По словам мэра, средства грантов должны быть использованы больницами на развитие и оснащение стационаров, а также на материальное поощрение медицинского персонала. Выплаты будут предоставлять ежегодно на конкурсной основе в заявительном порядке.



Руководитель столичного Департамента здравоохранения Алексей Хрипун отметил, что за последние шесть лет объем высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП), финансируемой из бюджета Москвы, увеличился в 12 раз, финансируемой из других источников — более чем в четыре раза.



«В федеральном перечне полторы тысячи видов ВМП, и нет такого, который сегодня не внедрили бы в московское здравоохранение. И у нас возникают новые технологии. Например, технология 3D-планирования сложных оперативных вмешательств и использование в эндопротезировании сложных имплантов на основе 3D-печати», — сказал глава департамента.



Ключевые слова: грант, Москва Сергей Собянин учредил три мегагранта по 100 миллионов рублей для городских больниц, работающих в системе ОМС. В соответствии с постановлением , принятым на заседании президиума правительства Москвы, гранты будут предоставлены за применение передовых технологий.«Предлагается выделить три гранта в размере 100 миллионов рублей каждый городским больницам, работающим в системе ОМС. Гранты предназначены для городских стационаров, внедряющих передовые технологии при оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи», — заявил Собянин.По словам мэра, средства грантов должны быть использованы больницами на развитие и оснащение стационаров, а также на материальное поощрение медицинского персонала. Выплаты будут предоставлять ежегодно на конкурсной основе в заявительном порядке.Руководитель столичного Департамента здравоохранения Алексей Хрипун отметил, что за последние шесть лет объем высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП), финансируемой из бюджета Москвы, увеличился в 12 раз, финансируемой из других источников — более чем в четыре раза.«В федеральном перечне полторы тысячи видов ВМП, и нет такого, который сегодня не внедрили бы в московское здравоохранение. И у нас возникают новые технологии. Например, технология 3D-планирования сложных оперативных вмешательств и использование в эндопротезировании сложных имплантов на основе 3D-печати», — сказал глава департамента.Ключевые слова: Сергей Собянин









Последние новости



Три московские больницы получат мегагранты по 100 млн рублей Постановлением правительства Москвы учреждаются три гранта по 100 млн рублей для больниц Москвы, использующих внедряющих передовые технологии при оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи.

Заявка на регистрацию лекарства на основе каннабидиола будет подана в этом году Компания GW Pharmaceuticals планирует в скором времени отправить в FDA документы для регистрации Эпидиолекса – лекарственного препарата на основе каннабидиола, предназначенного для терапии тяжелых форм эпилепсии у детей.

Россия поможет создать новый механизм ВОЗ по реагированию на инфекции Российские специалисты примут участие в разработке глобальных планов ВОЗ, в том числе в создании координирующего механизма по экстренному реагированию на вспышки инфекционных заболеваний.

«Р-Фарм» планирует через три года выйти на рынок Японии По словам председателя совета директоров «Р-Фарм» Алексея Репика, речь идет о препарате для лечения ревматоидного артрита олокизумабе, противовоспалительном RPH-104 и противоопухолевом RPH-002.