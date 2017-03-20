Заявка на регистрацию лекарства на основе каннабидиола будет подана в этом году Компания GW Pharmaceuticals намерена уже в этом году направить в Администрацию по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) пакет документов для регистрации лекарственного препарата на основе каннабидиола, предназначенного для терапии тяжелых форм эпилепсии у детей. Об этом сообщает



В 2016 году GW Pharmaceuticals представила результаты исследований, согласно которым применение Эпидиолекса (Epidiolex) на 39% сокращает число приступов эпилепсии у детей с синдромом Драве. В другом исследовании было показано, что использование экспериментального лекарственного средства среди пациентов с синдромом Леннокса-Гасто на протяжении 14 недель способствовало снижению частоты приступов на 44%, тогда как в плацебо-группе этот показатель составил 22%. Препарат представлен в форме сиропа и содержит менее 0,1% тетрагидроканнабинола.



Согласно планам компании, лекарственное средство будет зарегистрировано сразу по двум показаниям – для лечения синдромов Драве и Леннокса-Гасто. По прогнозам рыночных аналитиков, ежегодные продажи Эпидиолекса могут достигнуть 1,6 млрд долларов в 2023 году.



Ключевые слова: эпилепсия, педиатрия Компания GW Pharmaceuticals намерена уже в этом году направить в Администрацию по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) пакет документов для регистрации лекарственного препарата на основе каннабидиола, предназначенного для терапии тяжелых форм эпилепсии у детей. Об этом сообщает Reuters В 2016 году GW Pharmaceuticals представила результаты исследований, согласно которым применение Эпидиолекса (Epidiolex) на 39% сокращает число приступов эпилепсии у детей с синдромом Драве. В другом исследовании было показано, что использование экспериментального лекарственного средства среди пациентов с синдромом Леннокса-Гасто на протяжении 14 недель способствовало снижению частоты приступов на 44%, тогда как в плацебо-группе этот показатель составил 22%. Препарат представлен в форме сиропа и содержит менее 0,1% тетрагидроканнабинола.Согласно планам компании, лекарственное средство будет зарегистрировано сразу по двум показаниям – для лечения синдромов Драве и Леннокса-Гасто. По прогнозам рыночных аналитиков, ежегодные продажи Эпидиолекса могут достигнуть 1,6 млрд долларов в 2023 году.Ключевые слова: GW Pharmaceuticals









Последние новости



Три московские больницы получат мегагранты по 100 млн рублей Постановлением правительства Москвы учреждаются три гранта по 100 млн рублей для больниц Москвы, использующих внедряющих передовые технологии при оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи.

Заявка на регистрацию лекарства на основе каннабидиола будет подана в этом году Компания GW Pharmaceuticals планирует в скором времени отправить в FDA документы для регистрации Эпидиолекса – лекарственного препарата на основе каннабидиола, предназначенного для терапии тяжелых форм эпилепсии у детей.

Россия поможет создать новый механизм ВОЗ по реагированию на инфекции Российские специалисты примут участие в разработке глобальных планов ВОЗ, в том числе в создании координирующего механизма по экстренному реагированию на вспышки инфекционных заболеваний.

«Р-Фарм» планирует через три года выйти на рынок Японии По словам председателя совета директоров «Р-Фарм» Алексея Репика, речь идет о препарате для лечения ревматоидного артрита олокизумабе, противовоспалительном RPH-104 и противоопухолевом RPH-002.