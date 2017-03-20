Заявка на регистрацию лекарства на основе каннабидиола будет подана в этом году

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Главная / Новости медицины и фармации
25.05.2017 13:52
Заявка на регистрацию лекарства на основе каннабидиола будет подана в этом годуКомпания GW Pharmaceuticals намерена уже в этом году направить в Администрацию по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) пакет документов для регистрации лекарственного препарата на основе каннабидиола, предназначенного для терапии тяжелых форм эпилепсии у детей. Об этом сообщает Reuters.
В 2016 году GW Pharmaceuticals представила результаты исследований, согласно которым применение Эпидиолекса (Epidiolex) на 39% сокращает число приступов эпилепсии у детей с синдромом Драве. В другом исследовании было показано, что использование экспериментального лекарственного средства среди пациентов с синдромом Леннокса-Гасто на протяжении 14 недель способствовало снижению частоты приступов на 44%, тогда как в плацебо-группе этот показатель составил 22%. Препарат представлен в форме сиропа и содержит менее 0,1% тетрагидроканнабинола.
Согласно планам компании, лекарственное средство будет зарегистрировано сразу по двум показаниям – для лечения синдромов Драве и Леннокса-Гасто. По прогнозам рыночных аналитиков, ежегодные продажи Эпидиолекса могут достигнуть 1,6 млрд долларов в 2023 году.
Ключевые слова: GW Pharmaceuticals, эпилепсия, педиатрия
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