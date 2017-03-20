Россия поможет создать новый механизм ВОЗ по реагированию на инфекции

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Главная / Новости медицины и фармации
25.05.2017 12:20
Россия поможет создать новый механизм ВОЗ по реагированию на инфекцииРоссия примет участие в разработке всех глобальных планов из резолюций из повестки 70-й Всемирной ассамблеи здравоохранения, в том числе в создании координирующего механизма ВОЗ по экстренному реагированию на вспышки инфекционных заболеваний, рассказала Вероника Скворцова ТАСС.
В рамках сессии 70-й Ассамблеи ВОЗ будут приняты ряд резолюций и глобальные планы действий по профилактике неинфекционных заболеваний, дефициту вакцин, борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам. «Речь идет о создании глобального координирующего механизма, который мог бы повсеместно контролировать соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и иметь механизмы быстрого реагирования», - сказала министр.
Это касается и традиционных инфекций, как сезонный и пандемический грипп, а также тропических инфекций и лихорадок из группы геморрагических, которые характерны для африканского и латиноамериканского регионов.
Отдельно будет обсуждаться глобальная, характерная и для развитых, и для развивающихся стран, проблема детского и подросткового ожирения. Задачи по преодолению антибиотикорезистентности также стоят перед многими странами. Их решение требует разработки глобального плана действий на основе межсекторального подхода. Впервые, по словам министра, на ассамблее будет серьезно рассматриваться вопрос дегенеративных расстройств, неврологических и когнитивных нарушений, связанных со старением.
Ключевые слова: Вероника Скворцова, ВОЗ
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