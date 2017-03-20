Лабораторная служба Хеликс усиливает позиции в Московском регионе

Лабораторная служба Хеликс, один из лидеров частной лабораторной диагностики, подвела финансовые и операционные итоги своей деятельности за первый квартал 2017 года, продемонстрировав рост по всем ключевым показателям.



В 2017 году Хеликс продолжит экспансию в регионы и до конца года откроет еще 70 розничных точек по России. Особый упор в развитии Компания сделает на Москву и Московскую область, рассчитывая вдвое увеличить объемы продаж, а также нарастить свою долю на московском рынке с 5 до 11%.



За январь – март 2017 года выручка Лабораторной службы Хеликс выросла на 34% в сравнении с показателями аналогичного периода прошлого года. Показатель среднего чека вырос на 9%, увеличение количества клиентов составило 31%, а количества выполняемых исследований – 36%. В целом по результатам 2017 года Компания прогнозирует прирост выручки на 48%, что составит 4,6 млрд руб., против выручки 2016 года в размере 3,1 млрд рублей.



С начала года Компания открыла 31 новый Диагностический центр Хеликс по всей стране, расширив географию своего присутствия на территории России на 17%. Таким образом, под брендом Лабораторная служба Хеликс в РФ сегодня работает 262 розничные точки. До конца 2017 года Компания планирует открыть еще 70 новых розничных точек, преимущественно по модели франчайзинга, в том числе 13 из них в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, что позволит укрепить лидерские позиции Компании в домашнем регионе. Сегодня доля Хеликс на петербургском рынке частных лабораторных услуг составляет 41%, к концу 2017 года Компания планирует увеличить ее на 2-3%.



«В 2017 году мы продолжили активную экспансию в регионы, – комментирует Юрий Андрейчук, генеральный директор Лабораторной службы Хеликс. – При этом Хеликс равномерно развивает как направление B2C, т.е. открытие Диагностических центров под собственным брендом, так и направление B2B – аутсорсинг выполнения лабораторных исследований для частных и государственных лечебных учреждений. Сегодня ключевая задача Компании – не только удержать позиции в своем «домашнем», Северо-Западном, регионе в целом и в Петербурге в частности, но и усилить позиции в новых и потенциально интересных для Хеликс регионах. В первую очередь, это, конечно, Москва и Московская область, где мы на данный момент быстрыми темпами наращиваем свою долю рынка и видим огромный потенциал для развития».



Розничную сеть Лабораторная служба Хеликс развивает преимущественно за счет франчайзинга, собственные же инвестиции Компания вкладывает в технологические площадки и IT-инфраструктуру. Так, в 2016 году Хеликс открыл новый Лабораторный комплекс в Москве, осуществив переезд на производственную площадку с большей площадью и реализовав проект по автоматизации выполнения биохимических и иммунохимических тестов на базе оборудования стратегического партнера Компании – Roche Diagnostics.



Такое решение позволило увеличить пропускную способность нового Лабораторного комплекса на 37% и сократить аналитическое время выполнения исследований на 23%. Ранее, в 2015 году, Компания реализовала аналогичный проект в собственной лаборатории в Петербурге. Общие инвестиции в модернизацию технологических площадок составили 600 млн рублей.



«Вкладывая значительные средства в постоянное развитие технологических площадок, мы по многим решениям выступаем первопроходцами на рынке частной лабораторной диагностики РФ. Помимо того, что Хеликс является единственной коммерческой лабораторией в России, где на таком высоком уровне реализована автоматизация выполнения исследований по биохимии и иммунохимии, мы первыми в Европе реализовали проект по соединению анализаторов разных производителей (Roche Diagnostics и Sysmex) в одну линию. С учетом быстрых темпов роста бизнеса – а мы ежегодно прирастаем в среднем на 40% – Хеликс нужны площадки с высокой пропускной способностью и лучшими технологическими решениями, поэтому модернизация лабораторий, по сути, не останавливается никогда. Например, ту же лабораторию в Москве, которую мы релоцировали и расширили в 2016 году, мы уже планируем к дальнейшему расширению», – продолжает Юрий Андрейчук.



Компания делает большую ставку на дальнейшее увеличение своего присутствия в Москве – так, до конца 2018 года Хеликс планирует нарастить свою долю на московском рынке с нынешних 5% до 11%.



Отметим также, что в 2016 году франшиза Лабораторной службы Хеликс была признана лучшей по версии журнала Forbes. В том же году газета «Деловой Петербург» включила Хеликс в ТОП-3 крупнейших медицинских компаний Северной столицы, а в рейтинге медицинских лабораторий отдала Хеликс первое место. В 2017 году Компания уже в третий раз возглавила ежегодный рейтинг частных лабораторий Санкт-Петербурга по мнению редакции журнала «Город 812».

