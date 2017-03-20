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Главная / Новости медицины и фармации
25.05.2017 10:48
Лабораторная служба Хеликс усиливает позиции в Московском регионе
Лабораторная служба Хеликс, один из лидеров частной лабораторной диагностики, подвела финансовые и операционные итоги своей деятельности за первый квартал 2017 года, продемонстрировав рост по всем ключевым показателям.
В 2017 году Хеликс продолжит экспансию в регионы и до конца года откроет еще 70 розничных точек по России. Особый упор в развитии Компания сделает на Москву и Московскую область, рассчитывая вдвое увеличить объемы продаж, а также нарастить свою долю на московском рынке с 5 до 11%.
Такое решение позволило увеличить пропускную способность нового Лабораторного комплекса на 37% и сократить аналитическое время выполнения исследований на 23%. Ранее, в 2015 году, Компания реализовала аналогичный проект в собственной лаборатории в Петербурге. Общие инвестиции в модернизацию технологических площадок составили 600 млн рублей.
«Вкладывая значительные средства в постоянное развитие технологических площадок, мы по многим решениям выступаем первопроходцами на рынке частной лабораторной диагностики РФ. Помимо того, что Хеликс является единственной коммерческой лабораторией в России, где на таком высоком уровне реализована автоматизация выполнения исследований по биохимии и иммунохимии, мы первыми в Европе реализовали проект по соединению анализаторов разных производителей (Roche Diagnostics и Sysmex) в одну линию. С учетом быстрых темпов роста бизнеса – а мы ежегодно прирастаем в среднем на 40% – Хеликс нужны площадки с высокой пропускной способностью и лучшими технологическими решениями, поэтому модернизация лабораторий, по сути, не останавливается никогда. Например, ту же лабораторию в Москве, которую мы релоцировали и расширили в 2016 году, мы уже планируем к дальнейшему расширению», – продолжает Юрий Андрейчук.
Компания делает большую ставку на дальнейшее увеличение своего присутствия в Москве – так, до конца 2018 года Хеликс планирует нарастить свою долю на московском рынке с нынешних 5% до 11%.
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