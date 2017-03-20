«Р-Фарм» планирует через три года выйти на рынок Японии

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Главная / Новости медицины и фармации
25.05.2017 10:53
«Р-Фарм» планирует через три года выйти на рынок ЯпонииРоссийская фармацевтическая компания намерена через три года вывести некоторые свои препараты на рынок Японии. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал председатель совета директоров компании и ее основной владелец Алексей Репик.
Репик заявил, что «Р-Фарм» попытается вывести на рынок два-три инновационных продукта. Олокизумаб - оригинальный препарат в виде раствора для подкожных инъекций для лечения ревматоидного артрита, уточнил представитель ГК «Р-фарм», другое оригинальное лекарство, над которым работает компания, - RPH-104, противовоспалительное, третье - биоаналог RPH-002 - представитель группы обсуждать отказался. По данным сайта «Р-фарма», RPH-002 - противоопухолевый препарат для терапии рака головы и шеи, его лекарственная форма не указана. Третья фаза клинических исследований в Японии еще не началась, добавил Репик.
Стоимость разработки этих лекарств «Р-фарм» не раскрывает. На создание каждого нового препарата компания могла потратить «сотни миллионов долларов», знает руководитель «Quintiles IMS Россия и СНГ» Николай Демидов, создание биоаналогов обходится до 30 млн долларов. Несмотря на стагнацию, японский рынок составляет около 100 млрд долларов, объясняет Репик.
«Р-фарму» стало проще выйти на японский рынок после сделки с японской инвестиционной корпорацией Mitsui & Co: в конце апреля Репик договорился о продаже ей 10% бизнеса ГК «Р-фарм» в России и СНГ за 200 млн долларов. Представитель Mitsui & Co рассказывал тогда «Ведомостям», что сделка поможет «Р-фарму» выйти и закрепиться на японском рынке.
Ключевые слова: Р-Фарм, Япония
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