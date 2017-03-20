«Швабе» совместно с НИИГБ РАМН разрабатывает прибор для ранней диагностики глаукомы
Специалисты предприятия Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех совместно с НИИГБ РАМН приступили к разработке нового анализатора глазного кровотока. С помощью данного изделия офтальмологи смогут определять индивидуальную норму глазного давления и диагностировать глаукому на ранней стадии.
Офтальмологический анализатор разрабатывается на предприятии Холдинга «Швабе» – Загорском оптико-механическом заводе (ЗОМЗ) совместно с НИИ глазных болезней РАМН, специалисты которого выступают в качестве инициатора проекта и разработчика методики, обеспечивая экспертное медицинское сопровождение разработки. Прибор предназначен для исследования пульсирующего глазного кровотока и внутриглазного давления. Его опытный функциональный макет планируется изготовить к концу 2017 года.
«Холдинг совместно с НИИ ГБ РАМН начали разработку анализатора. Данный проект предполагает два основных этапа – разработку датчика глазного кровотока, то есть расходного компонента, и самого анализатора. Работы по созданию датчика будут завершены уже в этом году, после чего начнется его серийное производство. В свою очередь, серийный образец анализатора глазного кровотока будет представлен в 2018 году. Внедрение в широкую практику российского здравоохранения нового прибора «Швабе» и методики ранней диагностики глаукомы НИИ ГБ РАМН принесут значительный медико-социальный эффект. Так, обследование пациентов можно будет проводить в скрининговом режиме», – отметил генеральный директор «Швабе» Алексей Патрикеев.
Результаты измерения внутриглазного давления, а также амплитуды, объема крови, частоты импульсов будут выводиться на ЖК-дисплей анализатора. Его программное обеспечение автоматически рассчитает индивидуальную норму внутриглазного давления у пациента, позволив офтальмологу оперативно диагностировать глаукому на ранней стадии. Благодаря уникальной методике и конструкции изделие можно будет использовать при диспансерных осмотрах. Время осмотра одного пациента не превысит 10 минут.
НИИ ГБ РАМН более 40 лет работает в области фундаментальных биомедицинских исследований, разработки новых методов диагностики, лечения и профилактики различных глазных заболеваний. Институт использует и транслирует в клиническую практику новейшие эффективные технологии.
Напомним, ЗОМЗ – один из ведущих производителей высокотехнологичной гражданской продукции в составе Холдинга «Швабе». Деятельность предприятия сосредоточена преимущественно на разработке и выпуске офтальмологического оборудования, которое сегодня успешно замещает импорт в больницах России.
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