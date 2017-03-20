Великобритания лидирует в биотехнологическом секторе Европы

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Главная / Новости медицины и фармации
24.05.2017 18:11
Великобритания лидирует в биотехнологическом секторе ЕвропыПо количеству новых биотехнологических разработок и объемам привлекаемых инвестиций в эту сферу Великобритания занимает первое место в Европе, свидетельствуют данные отчета BioIndustry Association. Однако лидирующим позициям британских компаний угрожает неопределенность, связанная с выходом страны из Евросоюза, информирует Reuters.
По информации BioIndustry Association, по числу экспериментальных препаратов, разрабатываемых биотехнологическими компаниями, Великобритания обошла Германию, Францию и Швейцарию. Также британские биотехкомпании сумели привлечь более трети всех европейских инвестиций в данной сфере – больше, чем конкуренты из других стран.
Дальнейшему успешному развитию биотехнологий в Великобритании препятствует неопределенность, связанная с Brexit – выходом страны из Евросоюза. В 2016 году биотехнологические компании Великобритании собрали 1,13 млрд фунтов (1,47 млрд долларов), что уже меньше показателя 2015 года - 1,88 млрд фунтов.
Тем не менее пока венчурные инвестиционные фонды чувствуют себя хорошо – на Великобританию и Швейцарию приходится 1,065 млрд фунтов венчурных инвестиций в биотехнологии, тогда как во всех других странах Европы – только 860 млн.
Основные опасения участников рынка относительно Brexit связаны с регулированием рынка лекарственных препаратов после того, как страна выйдет из системы Европейского агентства по лекарственным препаратам.
Ключевые слова: Brexit, Великобритания, биотехнологии
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