Bioverativ намерена купить компанию True North за 825 млн долларов

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Главная / Новости медицины и фармации
24.05.2017 16:38
Bioverativ намерена купить компанию True North за 825 млн долларовКомпания Bioverativ объявила о планах по приобретению американского разработчика биологических препаратов True North Therapeutics. Сумма сделки может составить 825 млн долларов, сообщает The Pharma Letter.
В соответствии с достигнутым соглашением, Bioverativ выплатит первоначальный платеж в размере 400 млн долларов, еще 425 млн долларов акционеры True North Therapeutics получат при достижении определенных целей в разработке экспериментальных препаратов.
В портфель True North Therapeutics входит перспективный препарат TNT009 – первое в своем классе экспериментальное моноклональное антитело, предназначенное для лечения синдрома холодовой агглютинации – редкого гемолитического заболевания.
Компания Bioverativ до февраля этого года входила в Biogen как подразделение, занимающееся разработкой и продажей лекарственных препаратов для лечения гемофилии. Решение о выделении подразделения в отдельную компанию было принято советом директоровBiogen в декабре 2016 года.
Ключевые слова: Bioverativ, слияния и поглощения
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