Bioverativ намерена купить компанию True North за 825 млн долларов Компания Bioverativ объявила о планах по приобретению американского разработчика биологических препаратов True North Therapeutics. Сумма сделки может составить 825 млн долларов, сообщает



В соответствии с достигнутым соглашением, Bioverativ выплатит первоначальный платеж в размере 400 млн долларов, еще 425 млн долларов акционеры True North Therapeutics получат при достижении определенных целей в разработке экспериментальных препаратов.



В портфель True North Therapeutics входит перспективный препарат TNT009 – первое в своем классе экспериментальное моноклональное антитело, предназначенное для лечения синдрома холодовой агглютинации – редкого гемолитического заболевания.



Компания Bioverativ до февраля этого года входила в



Ключевые слова: слияния и поглощения Компания Bioverativ объявила о планах по приобретению американского разработчика биологических препаратов True North Therapeutics. Сумма сделки может составить 825 млн долларов, сообщает The Pharma Letter В соответствии с достигнутым соглашением, Bioverativ выплатит первоначальный платеж в размере 400 млн долларов, еще 425 млн долларов акционеры True North Therapeutics получат при достижении определенных целей в разработке экспериментальных препаратов.В портфель True North Therapeutics входит перспективный препарат TNT009 – первое в своем классе экспериментальное моноклональное антитело, предназначенное для лечения синдрома холодовой агглютинации – редкого гемолитического заболевания.Компания Bioverativ до февраля этого года входила в Biogen как подразделение, занимающееся разработкой и продажей лекарственных препаратов для лечения гемофилии. Решение о выделении подразделения в отдельную компанию было принято советом директоровBiogen в декабре 2016 года.Ключевые слова: Bioverativ









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Bioverativ намерена купить компанию True North за 825 млн долларов В портфель True North Therapeutics входит перспективный препарат TNT009 – первое в своем классе экспериментальное моноклональное антитело, предназначенное для лечения синдрома холодовой агглютинации – редкого гемолитического заболевания.

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