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 Главная / Новости медицины и фармации

24.05.2017 15:01

Минпромторг поддержит производителей оборудования для реабилитации

Министерство промышленности и торговли подготовило стратегию развития производства продукции реабилитационной направленности до 2025 года. Эксперты министерства прогнозируют, что экспорт российских товаров реабилитационной индустрии к 2025 году достигнет 4,5 млрд рублей.

«Отрасль будет нацелена на формирование и освоение новых рынков инновационной продукции. К 2024 году доля отечественных изделий реабилитационной направленности во внутреннем потреблении должна вырасти до 56 %, а индекс промышленного производства продукции реабилитационной направленности по сравнению с 2012 годом в три раза. К этому же времени доли инновационных товаров, работ и услуг в общем объеме экспорта продукции организаций отрасли должна увеличиться до 16 процентов. Также стратегия предусматривает ежегодный рост экспорта российских товаров реабилитационной индустрии с достижением к 2025 году объема в 4,5 миллиарда рублей», - говорится в материале Минпромторга, поступившем в редакцию Remedium.

В стратегию погружен комплекс мер, включающий шесть групп мероприятий. Это развитие стандартизации и повышение качества производимой продукции, поддержка развития производства, научно-технической деятельности, инноваций, кадрового потенциала отрасли, спроса и экспорта, а также информационная поддержка. Реализовать их планируется в два этапа: 2017-2019 и 2020-2025 годы.

Сейчас эксперты выделяют среди слабых сторон отрасли устаревшую нормативную базу, высокий уровень физического и морального износа основных фондов и недостаточность имеющихся технологических заделов отечественных производителей.

Развивать производства отдельных групп товаров реабилитационной направленности будут в рамках промышленных технологических платформ. Это совокупность предприятий и их партнеров, объединенных кооперационными связями. Сейчас уже выделено 11 таких платформ: протезы и ортезы; кресла-коляски и системы передвижения; системы коммуникационные, информационно-коммуникационные, мониторирования и наблюдения, управления и организации быта; специализированная и универсальная одежда и обувь; абсорбирующее белье, санитарно-гигиенические и расходные средства; системы (аппаратура, устройства, приспособления) медицинской реабилитации; специализированные или универсальные спортивные и спортивно-реабилитационные тренажеры и оборудование; медицинская, специализированная и универсальная мебель; специализированная и универсальная санитарная и бытовая техника; архитектурно-планировочные приспособления и оснащение доступной среды; транспортные системы.


Ключевые слова: Минпромторг, реабилитационная индустрия


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