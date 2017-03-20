В России выросли продажи антидепрессантов и успокоительных

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Главная / Новости медицины и фармации
24.05.2017 11:53
В России выросли продажи антидепрессантов и успокоительныхЖители России стали чаще обращаться в аптеки за антидепрессантами и успокоительными препаратами: за четыре месяца 2017 года было реализовано 964,6 млн упаковок антидепрессантов и 2,9 млн упаковок успокоительных. Объемы продаж выросли на 25% и 11,1% соответственно относительно того же периода прошлого года, пишут «Известия» со ссылкой на данные DSM Group.
Самыми продаваемыми антидепрессантами в начале текущего года стали Ципралекс (доля в сегменте - 12,6%), Феварин (12,5%) и Вальдоксан (7,8%). Прирост их продаж в упаковках составил 33%, 22% и 15% соответственно. Наибольший рост в количественном эквиваленте с прошлого года отмечается у препарата Селектра (84%), Велаксин (66%) и Триттико (54%). Рост продаж наблюдается каждый месяц, больше всего антидепрессантов продали в апреле 2017 года - 259,4 млн упаковок.
Среди успокоительных препаратов наибольшим спросом пользуются корвалол (22,5%), настойка валерианы (12,3%) и Ново-пассит (11,2%). При этом самый большой прирост наблюдается у спиртосодержащих успокоительных препаратов: Валемидин (38%), корвалол (32%) и настойка пустырника (28%).
«Экономическая ситуация в стране стабилизировалась, люди снова стали тратить деньги на препараты, которые не являются предметом первой необходимости или жизненно важными. В их число входят витамины, гормональные контрацептивы, успокоительные лекарства... Когда денег было меньше, эти показатели были ниже, потому что, например, без успокоительных человек может обойтись, выпив просто чай», — пояснил Сергей Шуляк.
Ключевые слова: аптечные продажи, антидепрессанты
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