V Всероссийский конгресс по лёгочной гипертензии V Всероссийский конгресс по лёгочной гипертензии проводится Российским кардиологическим научно-производственным комплексом, Российским медицинским обществом по артериальной гипертонии и Российским научным обществом по изучению лёгочной гипертензии.



Основной целью конгресса является консолидирование всего сообщества специалистов в области легочной гипертензии для обмена последней профессиональной информацией с целью улучшения качества оказания медицинской помощи больным легочной гипертензией и снижения заболеваемости и смертности населения от легочной гипертензии.



На конгрессе будут рассмотрены не только самые современные аспекты патофизиологии легочной артериальной гипертензии (ЛАГ), но и основы профилактики, а также современные подходы к диагностике и лечению пациентов с данной патологией, как в России, так и за рубежом. В мероприятии примут участие известные Российские ученые кардиологи, пульмонологи, кардиохирурги, терапевты, ревматологи, педиатры, а также зарубежные специалисты, выдающиеся деятели науки и медицины в сфере легочной артериальной гипертензии.



В программе конгресса запланированы симпозиумы, секционные заседания, совещания, постерная сессия, выставка производителей медицинского оборудования, лекарственных препаратов и расходных материалов.

Участие в конгрессе бесплатное, вход свободный. Приглашаются все желающие.



Место проведения:

Российский кардиологический научно-производственный комплекс МЗ РФ

Адрес: 121552, Москва, 3-я Черепковская, 15 а, вход через генеральную дирекцию



Регистрация участников: предварительная регистрация участников открыта на сайте конгресса. В дни проведения конгресса необходимо подтвердить свое участие у стола регистрации в холле 1 корпуса РКНПК. Начало регистрации в 9.00.



Контакты организаторов:

тел./факс 8 (495) 414-62-14,

e-mail: ag-vnok@yandex.ru



Как добраться:

от м. Молодёжная автобусом № 660 до остановки ВКНЦ (первая остановка после съезда со МКАДа), вход в генеральную дирекцию.



Аккредитация в системе НМО: программа конгресса подана в комиссию по развитию непрерывного медицинского образования на соответствие установленным требованиям. Ъ



Тезисы: тезисы принимаются в электронном виде путем загрузки через электрону. Форму, размещенную на сайте конгресса. Крайний срок подачи тезисов 15 октября 2017 г. Список тезисов, принятых к публикации, будет размещен на сайте после 15 октября 2017 г. Все тезисы, принятые к публикации, будут проиндексированы в системе РИНЦ.



Ключевые слова: V Всероссийский конгресс по лёгочной гипертензии проводится Российским кардиологическим научно-производственным комплексом, Российским медицинским обществом по артериальной гипертонии и Российским научным обществом по изучению лёгочной гипертензии.Основной целью конгресса является консолидирование всего сообщества специалистов в области легочной гипертензии для обмена последней профессиональной информацией с целью улучшения качества оказания медицинской помощи больным легочной гипертензией и снижения заболеваемости и смертности населения от легочной гипертензии.На конгрессе будут рассмотрены не только самые современные аспекты патофизиологии легочной артериальной гипертензии (ЛАГ), но и основы профилактики, а также современные подходы к диагностике и лечению пациентов с данной патологией, как в России, так и за рубежом. В мероприятии примут участие известные Российские ученые кардиологи, пульмонологи, кардиохирурги, терапевты, ревматологи, педиатры, а также зарубежные специалисты, выдающиеся деятели науки и медицины в сфере легочной артериальной гипертензии.В программе конгресса запланированы симпозиумы, секционные заседания, совещания, постерная сессия, выставка производителей медицинского оборудования, лекарственных препаратов и расходных материалов.Участие в конгрессе бесплатное, вход свободный. Приглашаются все желающие.Российский кардиологический научно-производственный комплекс МЗ РФАдрес: 121552, Москва, 3-я Черепковская, 15 а, вход через генеральную дирекциюпредварительная регистрация участников открыта на сайте конгресса. В дни проведения конгресса необходимо подтвердить свое участие у стола регистрации в холле 1 корпуса РКНПК. Начало регистрации в 9.00.тел./факс 8 (495) 414-62-14,e-mail: rsh@gipertonik.ru от м. Молодёжная автобусом № 660 до остановки ВКНЦ (первая остановка после съезда со МКАДа), вход в генеральную дирекцию.Аккредитация в системе НМО: программа конгресса подана в комиссию по развитию непрерывного медицинского образования на соответствие установленным требованиям. Ътезисы принимаются в электронном виде путем загрузки через электрону. Форму, размещенную на сайте конгресса. Крайний срок подачи тезисов 15 октября 2017 г. Список тезисов, принятых к публикации, будет размещен на сайте после 15 октября 2017 г. Все тезисы, принятые к публикации, будут проиндексированы в системе РИНЦ.Ключевые слова: анонс









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