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 Главная / Новости медицины и фармации

24.05.2017 11:03

Новым руководителем ВОЗ стал бывший министр здравоохранения Эфиопии

Всемирная ассамблея здравоохранения избрала нового генерального директора ВОЗ – д-ра Тедроса Адханома Гебрейесуса (Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus). К новым обязанностям он приступит 1 июля 2017 года, сменив на этой должности д-ра Маргарет Чен, руководившую ВОЗ с 1 января 2007 года.

До избрания Генеральным директором ВОЗ д-р Тедрос Адханом Гебрейесус занимал должности министра иностранных дел Эфиопии (2012-2016 гг.) и министра здравоохранения Эфиопии (2005-2012 гг.). Он также возглавлял руководящие органы Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией и Партнерства «Обратить вспять малярию» (ОВМ) и занимал должность сопредседателя правления Партнерства по охране здоровья матерей, новорожденных и детей.

На посту министра здравоохранения Эфиопии д-р Тедрос Адханом Гебрейесус провел комплексную реформу системы здравоохранения, в рамках которой была значительно расширена медико-санитарная инфраструктура, введено в эксплуатацию 3 500 медицинских центров и создано 16 000 рабочих мест; усилил трудовые ресурсы здравоохранения 38 000 вспомогательных медико-санитарных работников и ввел в действие финансовые механизмы, позволяющие расширить охват медицинским страхованием.

Будучи Председателем Глобального фонда и ОВМ, д-р Тедрос Адханом Гебрейесус обеспечил рекордное финансирование для двух организаций и разработал Глобальный план действий по борьбе с малярией, в рамках которого деятельность ОВМ распространилась за пределы Африки в Азию и Латинскую Америку.

Фото: un.org


Ключевые слова: ВОЗ, Тедрос Адханом Гебрейесус


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