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 Главная / Новости медицины и фармации

24.05.2017 09:56

ААУ «СоюзФарма» провело тематическую конференцию для аптек Москвы и Московской области

В Москве  состоялось традиционное ежемесячное обучающее  мероприятие для работников аптек московского региона, организованное Ассоциацией аптечных учреждений «СоюзФарма», и получившее аккредитацию в системе непрерывного медицинского и фармацевтического образования.  На этот раз темой стала «Консультация в аптеке: лекарственные средства, необходимые в аптечке отпускника».

Началось мероприятие с выступления профессора, доктора фармацевтических наук, зав.кафедрой менеджмента и маркетинга в фармации ФПК МР РУДН  Косовой И.В.  на тему “Правовые аспекты отпуска лекарственных средств из аптечных организаций”,  в котором  были рассмотрены актуальные темы, касающиеся деятельности аптек. Профессор напомнила слушателям правила отпуска отдельных видов товаров (ПП РФ №55 от 19.01.1998), права и обязанности работника аптеки, права покупателей; особенности продажи лекарственных средств и медицинских изделий, правила оформления рецептов на ЛС. В конце выступления внимание участников было обращено  на меры административной ответственности, которые применяются к  аптечной организации  за нарушение законодательства (Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 28.12.2016).

Интересную тему - “Современная энтеросорбция – фундамент рациональной фармакотерапии”  - поднял кандидат медицинский наук, доцент Института Традиционной Восточной Медицины  Хованов А. В. (приглашен  ООО «ТНК СИЛМА»). В докладе содержались вопросы, отражающие классификацию детоксикации, плюсы и минусы различных энтеросорбентов, особенности комбинирования энтеросорбентов с лекарственными средствами различных фармакологических групп. Также были представлены результаты  исследований применения энтеросорбентов при различных заболеваниях с положительной динамикой.

Тему энтеросорбентов продолжила Андриасова В., старший медицинский представитель ООО «РУСФИК». Она остановилась на характеристике отличительных признаков энтеросорбентов традиционных и нового поколения, познакомила с врачебными рекомендациями по  их применению не только при отравлениях, но и при аллергиях, алкогольной интоксикации.  Кроме того, речь шла и о применении препаратов  лицами,  контролирующими массу тела.

Следующий представитель ООО «РУСФИК», Сальников Р.А.,  напомнил участникам конференции  о такой пикантной проблеме, как геморрой:  основные причины геморроя, механизм развития, симптомы, сравнительные характеристики различных групп препаратов.  Важно то, что выступление  было построено на изложении научного подхода к лечению геморроя, и рекомендациях – как  помочь покупателю сделать правильный выбор.
 
Тему “Лекарственные средства, необходимые в аптечке отпускника” представила региональный менеджер по работе с ключевыми клиентами ООО «Гротекс» Беспалова Т. А. Она познакомила провизоров с новейшими разработками ученых в борьбе с дисбиозом, препаратами группы метабиотиков. Для лучшего усвоения материал был проиллюстрирован таблицами по эволюции препаратов данной группы, механизму их действия в организме, эффектам от применения. Препараты группы метабиотики рекомендуется принимать не только людям, страдающим проблемами с желудочно-кишечным трактом, такими как кишечные расстройства, но и покупателям с бактериальными и грибковыми инфекциями, атлетам с интенсивными силовыми нагрузками, людям, часто путешествующим, особенно, при поездках со сменой питания.

Ассоциация аптечных учреждений «СоюзФарма» выражает  признательность компаниям – партнерам мероприятия: ООО «ТНК СИЛМА», ООО «РУСФИК», ООО «Гротекс».




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