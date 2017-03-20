Снят запрет на импорт соли и морской воды для производства лекарств Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об ослаблении продэмбарго, сообщает







Согласно подписанному документу, в раздел про запрет ввоза в РФ соли и морской воды добавляется сноска, из которой следует, что под запрет попадает продукция, за исключением товаров, предназначенных для медицинский целей, либо производства лекарственных средств. При этом биологически активные добавки остаются под запретом.



Ключевые слова: ограничение импорта Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об ослаблении продэмбарго, сообщает РИА Новости . Согласно документу, в РФ можно будет ввозить соль и морскую воду, предназначенные для производства лекарственных препаратов. С 1 ноября 2016 года в перечень продукции, на которую распространяются ограничению по поставкам из ряда стран, была внесена товарная субпозиция 250100, в рамках которой в Россию импортируется в том числе морская вода и ряд продуктов на ее основе.Согласно подписанному документу, в раздел про запрет ввоза в РФ соли и морской воды добавляется сноска, из которой следует, что под запрет попадает продукция, за исключением товаров, предназначенных для медицинский целей, либо производства лекарственных средств. При этом биологически активные добавки остаются под запретом.Ключевые слова: Дмитрий Медведев









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Снят запрет на импорт соли и морской воды для производства лекарств С 1 ноября 2016 года в перечень продукции, на которую распространяются ограничению по поставкам из ряда стран, была внесена товарная субпозиция 250100, в рамках которой в Россию импортируется в том числе морская вода и ряд продуктов на ее основе.

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