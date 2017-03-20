Takeda и Nektar будут вместе работать над иммунотерапией рака

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Главная / Новости медицины и фармации
23.05.2017 17:39
Takeda и Nektar будут вместе работать над иммунотерапией ракаКомпании Nektar Therapeutics и Takeda заключили соглашение по совместной разработке комбинированной иммунотерапии злокачественных новообразований на основе экспериментального препарата NKTR-214 и пяти соединений из портфеля Takeda. Пока исследования будут проходить в лабораторных условиях на моделях лимфомы, меланомы и колоректального рака, информирует Drug Discovery and Development.
В соответствии с договором, компании разделят затраты на доклинические исследования и сохранят глобальные права на коммерциализацию своих лекарственных препаратов. Сотрудничество двух фармкомпаний позволит найти наиболее перспективное сочетание препаратов для лечения злокачественных препаратов.
NKTR-214 является экспериментальным агонистом, специфичным к полипептиду CD122, представленному на клеточной поверхности Т-клеток. Поскольку этот полипептид имеет достаточно большой цитоплазматический хвост, сигнал от взаимодействия легко проходит внутрь клетки. В результате получения сигнала клетка активируется, что проявляется в усилении ее пролиферации.
Ключевые слова: Nektar Therapeutics, Takeda
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