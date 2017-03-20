BIOCAD откроет производство в Финляндии Российская фармацевтическая компания BIOCAD построит завод по производству химических и биологических препаратов в Турку, а также готовых форм. Сроки реализации проекта - 2018-2025 годы, говорится в официальном пресс-релизе BIOCAD, поступившем в редакцию Remedium. Строительство завода продлится 3 года, а общий объем инвестиций составит более 25 млн евро.



Соглашение о сотрудничестве по реализации проекта было заключено с Университетом Турку и Академией Або, Turku Science Park Ltd. Мэр Турку Алекси Ранделл поддержал открытие линии BIOCAD в Турку: «Сам факт локализации BIOCAD в нашем городе укрепит его статус столицы Финляндии в области life science. Турку является источником половины торгового оборота финской фармацевтической промышленности. Размещение у нас российской производственной линии во многом поможет городу стать фармацевтическим центром Финляндии».



На данном этапе BIOCAD подготовил портфель продуктов для европейских рынков из 7 молекул для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний (меланомы, злокачественных новообразований молочной железы, желудка, почки, легкого, а также ревматоидного артрита и рассеянного склероза).



Руководство BIOCAD нацелено на сотрудничество с европейскими компаниями и вузами в области образования, научных исследований и создания производственных мощностей. «Цель нашего присутствия в Турку - в возможности реализации совместных научно-исследовательских проектов в области иммуноонкологии с нашими европейскими коллегами. Компания BIOCAD уже давно активно и успешно развивает экспортное направление, мы планируем сфокусироваться на продвижении наших инновационных молекул на рынках европейских стран. Мы видим большие возможности в совместной работе на благо пациентов», - объясняет Дмитрий Морозов, генеральный директор биотехнологической компании BIOCAD.





Ключевые слова: Российская фармацевтическая компания BIOCAD построит завод по производству химических и биологических препаратов в Турку, а также готовых форм. Сроки реализации проекта - 2018-2025 годы, говорится в официальном пресс-релизе BIOCAD, поступившем в редакцию Remedium. Строительство завода продлится 3 года, а общий объем инвестиций составит более 25 млн евро.Соглашение о сотрудничестве по реализации проекта было заключено с Университетом Турку и Академией Або, Turku Science Park Ltd. Мэр Турку Алекси Ранделл поддержал открытие линии BIOCAD в Турку: «Сам факт локализации BIOCAD в нашем городе укрепит его статус столицы Финляндии в области life science. Турку является источником половины торгового оборота финской фармацевтической промышленности. Размещение у нас российской производственной линии во многом поможет городу стать фармацевтическим центром Финляндии».На данном этапе BIOCAD подготовил портфель продуктов для европейских рынков из 7 молекул для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний (меланомы, злокачественных новообразований молочной железы, желудка, почки, легкого, а также ревматоидного артрита и рассеянного склероза).Руководство BIOCAD нацелено на сотрудничество с европейскими компаниями и вузами в области образования, научных исследований и создания производственных мощностей. «Цель нашего присутствия в Турку - в возможности реализации совместных научно-исследовательских проектов в области иммуноонкологии с нашими европейскими коллегами. Компания BIOCAD уже давно активно и успешно развивает экспортное направление, мы планируем сфокусироваться на продвижении наших инновационных молекул на рынках европейских стран. Мы видим большие возможности в совместной работе на благо пациентов», - объясняет Дмитрий Морозов, генеральный директор биотехнологической компании BIOCAD.Ключевые слова: BIOCAD









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