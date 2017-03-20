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 Главная / Новости медицины и фармации

23.05.2017 15:47

CHMP опубликовал положительное заключение о применении карипразина

Gedeon Richter объявляет о том, что Комитет по лекарственным препаратам для медицинского применения (Committee for Medicinal Products for Human Use, CHMP) Европейского агентства лекарственных средств  (EMA) выдал положительное заключение в отношении поданной в марте 2016 года заявки на регистрацию препарата карипразин. Этот новый антипсихотик показан для лечения шизофрении у взрослых пациентов. Компания ожидает, что в течение 2-х ближайших месяцев получит регистрационное удостоверение лекарственного препарата, которое будет действовать во всех странах ЕС.  

Карипразин был открыт учеными Gedeon Richter, его продвижением в США и Канаде по лицензии занимается компания Allergan (ранее - компании Forest/Actavis). Этот препарат под торговым названием VRAYLAR™ получил одобрение со стороны FDA в сентябре 2015 года, а в марте 2016 года вышел на рынок США, где применяется для лечения как шизофрении, так и биполярного расстройства. В августе 2016 года Gedeon Richter и компания Recordati подписали эксклюзивное лицензионное соглашение о выводе карипразина в страны Западной Европы, Алжир, Тунис и Турцию.

Европейская заявка на регистрацию препарата для лечения шизофрении включала в себя результаты трех краткосрочных плацебо- и с активным контролем исследований с участием более 1800 пациентов, а также одного долгосрочного исследования. Первичной конечной точкой в краткосрочных исследованиях считали изменение тяжести симптомов заболевания в сравнении с исходным состоянием. Тяжесть заболевания оценивали в баллах по шкале оценки позитивных и негативных синдромов (PANSS). Первичной конечной точкой долгосрочного исследования было время до наступления обострения (развития рецидива). Положительные результаты были также получены в ходе клинического исследования с участием пациентов с преобладанием негативных симптомов шизофрении.

Эрик Богш (Erik Bogsch), генеральный директор Gedeon Richter: «Мы очень рады положительному заключению CHMP в отношении карипразина, который является важнейшим этапом нашей исследовательской программы по разработке оригинальных препаратов. Несмотря на то, что сегодня для пациентов с шизофренией существует множество терапевтических решений, неудовлетворенные медицинские потребности все еще сохраняются. Поэтому мы стремимся предложить новые подходы к лечению людей, страдающих этим сложным и серьезным заболеванием».




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