Власти Японии сэкономят на лекарствах Правительство Японии планирует добиться увеличения доли дженериков в национальном здравоохранении, информирует



Частичная замена оригинальных лекарственных препаратов на дженерики призвана сократить затраты государства на систему здравоохранения. Ожидается, что эта мера позволит сэкономить сотни миллиардов йен в год.



Осенью прошлого года премьер-министр Японии Синдзо Абэ



В настоящее время рынок Япония является третьим в мире по объемам продажи рецептурных лекарственных препаратов. Увеличение потребления медикаментов связано с демографическим старением населения страны.



Ключевые слова: дженерики Правительство Японии планирует добиться увеличения доли дженериков в национальном здравоохранении, информирует Reuters . Согласно озвученным планам, к 2020 году доля дженериков должна возрасти до 80%, тогда как сейчас составляет 56%.Частичная замена оригинальных лекарственных препаратов на дженерики призвана сократить затраты государства на систему здравоохранения. Ожидается, что эта мера позволит сэкономить сотни миллиардов йен в год.Осенью прошлого года премьер-министр Японии Синдзо Абэ поручил сформировать новую систему ценообразования на лекарственные препараты с целью сдержать рост расходов на медицинское обслуживание.В настоящее время рынок Япония является третьим в мире по объемам продажи рецептурных лекарственных препаратов. Увеличение потребления медикаментов связано с демографическим старением населения страны.Ключевые слова: Япония









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Власти Японии сэкономят на лекарствах Правительство Японии планирует к 2020 году увеличить долю дженериков среди закупаемых государством медикаментов до 80%, тогда как сейчас она составляет 56%.

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