Власти Японии сэкономят на лекарствах

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Главная / Новости медицины и фармации
23.05.2017 14:58
Власти Японии сэкономят на лекарствахПравительство Японии планирует добиться увеличения доли дженериков в национальном здравоохранении, информирует Reuters. Согласно озвученным планам, к 2020 году доля дженериков должна возрасти до 80%, тогда как сейчас составляет 56%.
Частичная замена оригинальных лекарственных препаратов на дженерики призвана сократить затраты государства на систему здравоохранения. Ожидается, что эта мера позволит сэкономить сотни миллиардов йен в год.
Осенью прошлого года премьер-министр Японии Синдзо Абэ поручил сформировать новую систему ценообразования на лекарственные препараты с целью сдержать рост расходов на медицинское обслуживание.
В настоящее время рынок Япония является третьим в мире по объемам продажи рецептурных лекарственных препаратов. Увеличение потребления медикаментов связано с демографическим старением населения страны.
Ключевые слова: Япония, дженерики
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