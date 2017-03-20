Бенрализумаб на 75% сокращает потребность в глюкокортикоидах у пациентов с астмой Моноклональное антитело бенрализумаб (benralizumab) позволяет пациентам с тяжелой формой астмы сократить потребность в пероральных глюкокортикоидах. Соответствующие данные были опубликованы в



По результатам клинического исследования, прошедшего при участии 369 пациентов, было показано, что применение бенрализумаба на 75% сокращает потребление глюкокортикоидов (25% - в плацебо группе) через 28 недель после начала терапии. Также было показано, что на фоне терапии бенрализумабом годовой показатель частоты приступов астмы на 55-70% ниже, чем при использовании плацебо.



Бенрализумаб является моноклональным антителом к рецептору интерлейкина-5. При его применении снижается уровень эозинофилов в мокроте и в крови. Новое лекарственное средство предназначено для подкожного введения (30 мг) 1 раз в четыре или в восемь недель.







Ключевые слова: Моноклональное антитело бенрализумаб (benralizumab) позволяет пациентам с тяжелой формой астмы сократить потребность в пероральных глюкокортикоидах. Соответствующие данные были опубликованы в New England Journal of Medicine По результатам клинического исследования, прошедшего при участии 369 пациентов, было показано, что применение бенрализумаба на 75% сокращает потребление глюкокортикоидов (25% - в плацебо группе) через 28 недель после начала терапии. Также было показано, что на фоне терапии бенрализумабом годовой показатель частоты приступов астмы на 55-70% ниже, чем при использовании плацебо.Бенрализумаб является моноклональным антителом к рецептору интерлейкина-5. При его применении снижается уровень эозинофилов в мокроте и в крови. Новое лекарственное средство предназначено для подкожного введения (30 мг) 1 раз в четыре или в восемь недель.Ключевые слова: астма









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Бенрализумаб на 75% сокращает потребность в глюкокортикоидах у пациентов с астмой По результатам клинического исследования, прошедшего при участии 369 пациентов, было показано, что применение бенрализумаба на 75% сокращает потребление глюкокортикоидов (25% - в плацебо группе) через 28 недель после начала терапии.

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