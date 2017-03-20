Novo Nordisk делает ставку на рынок препаратов против ожирения Латинской Америки Компания Novo Nordisk планирует расширить бизнес по продаже препаратов для лечения ожирения на фоне «феноменального» спроса на лираглутид в этом регионе. Novo Nordisk, мировой лидер по производству инсулина, в настоящее время ищет пути диверсификации своего основного диабетического бизнеса, сообщает



Как рассказал руководитель направления международной деятельности Novo Nordisk Мазьяр Майк Доустдар (Maziar Mike Doustdar), препарат лираглутид (торговое наименование Саксенда), предназначенный для лечения ожирения, демонстрирует очень высокие показатели продаж в странах Латинской Америки, поэтому было решение о расширении бизнеса в этих странах.



В настоящее время на препарат Саксенда приходится только 2% глобальных продаж Novo Nordisk, однако, по прогнозам экспертов, к 2023 году они превысят 1 млрд долларов. За первый квартал этого года продажи ЛС в Латинской Америке удвоились по отношению к показателю 4 квартала прошлого года, достигнув 10,6 млн долларов. Наибольшим спросом лекарственный препарат пользуется в Мексике.



Администрация по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA)



Ключевые слова: ожирение, Латинская Америка Компания Novo Nordisk планирует расширить бизнес по продаже препаратов для лечения ожирения на фоне «феноменального» спроса на лираглутид в этом регионе. Novo Nordisk, мировой лидер по производству инсулина, в настоящее время ищет пути диверсификации своего основного диабетического бизнеса, сообщает Reuters Как рассказал руководитель направления международной деятельности Novo Nordisk Мазьяр Майк Доустдар (Maziar Mike Doustdar), препарат лираглутид (торговое наименование Саксенда), предназначенный для лечения ожирения, демонстрирует очень высокие показатели продаж в странах Латинской Америки, поэтому было решение о расширении бизнеса в этих странах.В настоящее время на препарат Саксенда приходится только 2% глобальных продаж Novo Nordisk, однако, по прогнозам экспертов, к 2023 году они превысят 1 млрд долларов. За первый квартал этого года продажи ЛС в Латинской Америке удвоились по отношению к показателю 4 квартала прошлого года, достигнув 10,6 млн долларов. Наибольшим спросом лекарственный препарат пользуется в Мексике.Администрация по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) разрешила применение лираглутида в терапии ожирения в конце 2014 года, до этого, в 2010 году ЛС был одобрен для лечения диабета 2 типа. Как показали исследования, лираглутид (3 мг в день) в 50% случаях помогает пациентам сбросить по меньшей мере 5% массы, тогда как 22% больных добивается 10-процентного снижения веса. Препарат может быть использован для терапии ожирения только пациентами, имеющие связанные с весом заболевания.Ключевые слова: Novo Nordisk









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Novo Nordisk делает ставку на рынок препаратов против ожирения Латинской Америки Компания Novo Nordisk планирует расширить бизнес по продаже препаратов для лечения ожирения на фоне «феноменального» спроса на лираглутид (Саксенда) в этом регионе.

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