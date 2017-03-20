Главная / Новости медицины и фармации В Москве обсудили необходимость внедрения единых стандартов качества работы медицинских сестер В рамках III Международного саммита медицинских сестер заместитель генерального директора по образовательным программам для медсестёр Московского Международного Медицинского Кластера Бьянка Гоммерз в своём докладе рассказала о том, о как медсестре подготовиться к трансформации системы здравоохранения на основе опыта стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).



III Международный саммит медицинских сестер – одно из крупнейших в России отраслевых мероприятий для среднего медицинского персонала, организованное Высшей медицинской школой и Первым МГМУ им. И.М. Сеченова. В этом году саммит собрал более 1100 ведущих российских и зарубежных специалистов в области медицины и образования из более чем 20 городов России, США, Испании, Голландии и Казахстана. Саммит также транслировался в Московской области, Санкт-Петербурге, Белорецке, Челябинске, Красноярске, Перми, Салехарде.



В рамках круглого стола «Мировой и российский опыт профессионального развития медицинских сестер» эксперт Бьянка Гоммерз отметила, что вызовы российского и западного здравоохранения идентичны. Это говорит о необходимости быть готовыми к непрерывным изменениям. «Ключевыми глобальными вызовами современного здравоохранения являются рост ожидаемой продолжительности жизни и увеличение расходов на здравоохранение. Также с развитием интернет-технологий пациенты становятся более информированными и требовательными к качеству медицинской помощи», - заметила спикер.



Учитывая опыт стран ОЭСР в трансформации системы здравоохранения для ответа на глобальные вызовы, уже сейчас можно сделать выводы о том, как российской медсестре подготовиться к будущей модели здравоохранения в России.



«Сегодня мы видим изменение модели взаимодействия медицинских работников и пациентов в сторону активного участия последних в определении методов диагностики и лечения с учетом их ценностей и предпочтений. Для этого медсестре необходимо развивать коммуникационные и лидерские навыки для взаимодействия с пациентом и его законными представителями на равных позициях», - сказала Бьянка Гоммерз.



В докладе эксперт рассказала о развитии дистанционных услуг, которые позволяют снизить продолжительность госпитализации пациента, снизить риск внутрибольничной инфекции и повысить эффективность расходования ресурсов. В связи с этим современная медицинская сестра должна постоянно обучаться работе с новыми устройствами и применению новых технологий для дистанционного лечения.



Практически во всех странах ЕС с 2000 года выросло количество медсестер на душу населения. Медицинские сестры способствуют трансформации всей системы здравоохранения.



Бьянка Гоммерз отметила, что медсестра мирового уровня – это медицинский эксперт, который одновременно должен быть профессионалом, коммуникатором, ученым, адвокатом здоровья, управленцем и сотрудничать со всеми членами медицинской команды.



«В западных моделях здравоохранения медицинская сестра занимает центральную координирующую позицию в вопросах ухода за пациентом. Она обеспечивает организацию его лечения, интерпретирует информацию о состоянии его здоровья и поддерживает связь с командой специалистов. Такая трансформация роли медицинской сестры в зарубежных странах уже законодательно закреплена в протоколах лечения», - сказала Бьянка Гоммерз.



В завершении выступления Бьянка Гоммерз подчеркнула, что для обеспечения новой роли медсестры в системе здравоохранения, с одной стороны, должна быть разработана законодательная база, с другой - необходимо создание соответствующей системы образования. Эксперт отметила, что медсестры должны обладать достаточным объемом знаний и практических навыков для того, чтобы соответствовать требованиям будущей модели здравоохранения в России. Именно поэтому они должны самостоятельно инициировать свое обучение и развивать свои компетенции.



В рамках круглого стола «Мировой и российский опыт профессионального развития медицинских сестер» с докладами также выступили Тарасенко Елена Анатольевна, к.с.н., доцент кафедры управления и экономики здравоохранения НИУ ВШЭ, Стромова Екатерина Владимировна, эксперт по медсестринским процессам, сертифицированная медсестра Австралии, Старостенкова Елена Валентиновна, руководитель отдела производственного обучения НОЧУ ДПО «ВМШ».



Ключевые слова: средний медицинский персонал В рамках III Международного саммита медицинских сестер заместитель генерального директора по образовательным программам для медсестёр Московского Международного Медицинского Кластера Бьянка Гоммерз в своём докладе рассказала о том, о как медсестре подготовиться к трансформации системы здравоохранения на основе опыта стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).III Международный саммит медицинских сестер – одно из крупнейших в России отраслевых мероприятий для среднего медицинского персонала, организованное Высшей медицинской школой и Первым МГМУ им. И.М. Сеченова. В этом году саммит собрал более 1100 ведущих российских и зарубежных специалистов в области медицины и образования из более чем 20 городов России, США, Испании, Голландии и Казахстана. Саммит также транслировался в Московской области, Санкт-Петербурге, Белорецке, Челябинске, Красноярске, Перми, Салехарде.В рамках круглого стола «Мировой и российский опыт профессионального развития медицинских сестер» эксперт Бьянка Гоммерз отметила, что вызовы российского и западного здравоохранения идентичны. Это говорит о необходимости быть готовыми к непрерывным изменениям. «Ключевыми глобальными вызовами современного здравоохранения являются рост ожидаемой продолжительности жизни и увеличение расходов на здравоохранение. Также с развитием интернет-технологий пациенты становятся более информированными и требовательными к качеству медицинской помощи», - заметила спикер.Учитывая опыт стран ОЭСР в трансформации системы здравоохранения для ответа на глобальные вызовы, уже сейчас можно сделать выводы о том, как российской медсестре подготовиться к будущей модели здравоохранения в России.«Сегодня мы видим изменение модели взаимодействия медицинских работников и пациентов в сторону активного участия последних в определении методов диагностики и лечения с учетом их ценностей и предпочтений. Для этого медсестре необходимо развивать коммуникационные и лидерские навыки для взаимодействия с пациентом и его законными представителями на равных позициях», - сказала Бьянка Гоммерз.В докладе эксперт рассказала о развитии дистанционных услуг, которые позволяют снизить продолжительность госпитализации пациента, снизить риск внутрибольничной инфекции и повысить эффективность расходования ресурсов. В связи с этим современная медицинская сестра должна постоянно обучаться работе с новыми устройствами и применению новых технологий для дистанционного лечения.Практически во всех странах ЕС с 2000 года выросло количество медсестер на душу населения. Медицинские сестры способствуют трансформации всей системы здравоохранения.Бьянка Гоммерз отметила, что медсестра мирового уровня – это медицинский эксперт, который одновременно должен быть профессионалом, коммуникатором, ученым, адвокатом здоровья, управленцем и сотрудничать со всеми членами медицинской команды.«В западных моделях здравоохранения медицинская сестра занимает центральную координирующую позицию в вопросах ухода за пациентом. Она обеспечивает организацию его лечения, интерпретирует информацию о состоянии его здоровья и поддерживает связь с командой специалистов. Такая трансформация роли медицинской сестры в зарубежных странах уже законодательно закреплена в протоколах лечения», - сказала Бьянка Гоммерз.В завершении выступления Бьянка Гоммерз подчеркнула, что для обеспечения новой роли медсестры в системе здравоохранения, с одной стороны, должна быть разработана законодательная база, с другой - необходимо создание соответствующей системы образования. Эксперт отметила, что медсестры должны обладать достаточным объемом знаний и практических навыков для того, чтобы соответствовать требованиям будущей модели здравоохранения в России. Именно поэтому они должны самостоятельно инициировать свое обучение и развивать свои компетенции.В рамках круглого стола «Мировой и российский опыт профессионального развития медицинских сестер» с докладами также выступили Тарасенко Елена Анатольевна, к.с.н., доцент кафедры управления и экономики здравоохранения НИУ ВШЭ, Стромова Екатерина Владимировна, эксперт по медсестринским процессам, сертифицированная медсестра Австралии, Старостенкова Елена Валентиновна, руководитель отдела производственного обучения НОЧУ ДПО «ВМШ».Ключевые слова: медицинские сестры



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