Препарат разработки Sanofi и Regeneron против ревматоидного артрита одобрен в США

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Главная / Новости медицины и фармации
23.05.2017 11:02
Препарат разработки Sanofi и Regeneron против ревматоидного артрита одобрен в СШАКомпании Sanofi и Regeneron объявили о регистрации на территории США биологического лекарственного средства сарилумаба (sarilumab), предназначенного для лечения взрослых пациентов, страдающих среднетяжелым и тяжелым ревматоидным артритом. Лекарственное средство появится на рынке под торговым наименованием Кевзара (Kevzara).
Сарилумаб являет человеческим моноклональным антителом, специфичным к рецептору интерлейкина-6, который подавляет воспалительные процессы при ревматоидном артрите. Администрация по контролю за продуктами и лекарствами США одобрили сарилумаб после изучения результатов КИ, прошедших при участии 2,9 тыс. пациентов. В частности, в клинических исследованиях было показано превосходство новой терапии над адалимумабом.
В ноябре прошлого года американские регуляторы отказали Sanofi и Regeneron в регистрации из-за обнаружения нарушений производственного процесса на одном из заводов Sanofi. В полном ответном письме (Complete Response Letter) Администрации по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) говорится, что в рамках очередной инспекции на завод Sanofi Le Trait, где осуществляется один из этапов производства сарилумаба, был обнаружен ряд нарушений.
Ключевые слова: Sanofi, Regeneron, ревматоидный артрит, регистрация лекарств
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