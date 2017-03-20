Препарат разработки Sanofi и Regeneron против ревматоидного артрита одобрен в США Компании Sanofi и Regeneron



Сарилумаб являет человеческим моноклональным антителом, специфичным к рецептору интерлейкина-6, который подавляет воспалительные процессы при ревматоидном артрите. Администрация по контролю за продуктами и лекарствами США одобрили сарилумаб после изучения результатов КИ, прошедших при участии 2,9 тыс. пациентов. В частности, в клинических исследованиях было показано превосходство новой терапии над адалимумабом.



В ноябре прошлого года американские регуляторы отказали Sanofi и Regeneron в регистрации из-за обнаружения нарушений производственного процесса на одном из заводов Sanofi. В полном ответном письме (Complete Response Letter) Администрации по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) говорится, что в рамках очередной инспекции на завод Sanofi Le Trait, где осуществляется один из этапов производства сарилумаба, был обнаружен ряд нарушений.



Ключевые слова: Regeneron, ревматоидный артрит, регистрация лекарств Компании Sanofi и Regeneron объявили о регистрации на территории США биологического лекарственного средства сарилумаба (sarilumab), предназначенного для лечения взрослых пациентов, страдающих среднетяжелым и тяжелым ревматоидным артритом. Лекарственное средство появится на рынке под торговым наименованием Кевзара (Kevzara).Сарилумаб являет человеческим моноклональным антителом, специфичным к рецептору интерлейкина-6, который подавляет воспалительные процессы при ревматоидном артрите. Администрация по контролю за продуктами и лекарствами США одобрили сарилумаб после изучения результатов КИ, прошедших при участии 2,9 тыс. пациентов. В частности, в клинических исследованиях было показано превосходство новой терапии над адалимумабом.В ноябре прошлого года американские регуляторы отказали Sanofi и Regeneron в регистрации из-за обнаружения нарушений производственного процесса на одном из заводов Sanofi. В полном ответном письме (Complete Response Letter) Администрации по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) говорится, что в рамках очередной инспекции на завод Sanofi Le Trait, где осуществляется один из этапов производства сарилумаба, был обнаружен ряд нарушений.Ключевые слова: Sanofi









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Препарат разработки Sanofi и Regeneron против ревматоидного артрита одобрен в США Лекарственное средство, предназначенное для лечения взрослых пациентов, страдающих среднетяжелым и тяжелым ревматоидным артритом, появится на рынке под торговым наименованием Кевзара.

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